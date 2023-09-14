Группа «Самолет» запустила сервис аренды квартир с последующим выкупом

Ежемесячный платеж на время аренды рассчитывается в зависимости от определенного банком первоначального взноса и финансовых возможностей покупателя. Квартира переходит в собственность клиента уже в тот момент, когда суммы ежемесячных платежей будет достаточно для первоначального взноса. После этого заключается ипотечный договор с банком. Срок аренды может составлять до 18 месяцев.