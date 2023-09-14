Группа «Самолет» запустила сервис аренды квартир с последующим выкупом
Группа «Самолет» запустила программу по аренде готовых квартир, которая позволяет сразу въехать в жилье и выплачивать ежемесячную арендную плату в счет первоначального взноса на ипотеку. Об этом сообщается на сайте компании.
Акции компании в ходе торгов на Мосбирже 14 сентября снижались на 3,56% до минимума 3630,5 руб. По состоянию на 15:40 мск они стоили 3 715,5 руб. (-1,3%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3108,46 пункта ( -1,27%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании – на 50%.
Девелопер отмечает, что стоимость квартиры фиксируется сразу, что защищает от роста цен на жилье. По его мнению, сервис похож на лизинг, то есть аренда с последующим выкупом.
Ежемесячный платеж на время аренды рассчитывается в зависимости от определенного банком первоначального взноса и финансовых возможностей покупателя. Квартира переходит в собственность клиента уже в тот момент, когда суммы ежемесячных платежей будет достаточно для первоначального взноса. После этого заключается ипотечный договор с банком. Срок аренды может составлять до 18 месяцев.
На старте программы девелопер предлагает квартиры в жилых комплексах в Московском регионе и в одном в Санкт-Петербурге. При этом уже до конца года для аренды станут доступны более 12 ЖК.