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Инвестиции

Группа «Самолет» запустила сервис аренды квартир с последующим выкупом

Ведомости

Группа «Самолет» запустила программу по аренде готовых квартир, которая позволяет сразу въехать в жилье и выплачивать ежемесячную арендную плату в счет первоначального взноса на ипотеку. Об этом сообщается на сайте компании.

Акции компании в ходе торгов на Мосбирже 14 сентября снижались на 3,56% до минимума 3630,5 руб. По состоянию на 15:40 мск они стоили 3 715,5 руб. (-1,3%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3108,46 пункта ( -1,27%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании – на 50%.

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Девелопер отмечает, что стоимость квартиры фиксируется сразу, что защищает от роста цен на жилье. По его мнению, сервис похож на лизинг, то есть аренда с последующим выкупом.

Ежемесячный платеж на время аренды рассчитывается в зависимости от определенного банком первоначального взноса и финансовых возможностей покупателя. Квартира переходит в собственность клиента уже в тот момент, когда суммы ежемесячных платежей будет достаточно для первоначального взноса. После этого заключается ипотечный договор с банком. Срок аренды может составлять до 18 месяцев.

На старте программы девелопер предлагает квартиры в жилых комплексах в Московском регионе и в одном в Санкт-Петербурге. При этом уже до конца года для аренды станут доступны более 12 ЖК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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