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Инвестиции

Мосбиржа с 19 сентября начнет расчет индексов дивидендов

Ведомости

Мосбиржа с 19 сентября начнет рассчитывать и публиковать новые индикаторы – индексы дивидендов. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Среди новых индексов будут представлены: индекс дивидендов Мосбиржи «брутто», индекс дивидендов Мосбиржи «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций), индекс дивидендов РТС «брутто», индекс дивидендов РТС «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций).

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Индексы дивидендов будут рассчитываться как суммарные дивиденды в пунктах базовых индексов – индекса Мосбиржи и индекса РТС.

Расчет индексов будет проходить один раз в день в 18:30 мск. При этом в дни, когда дивиденды отсутствуют, индексы будут принимать значение ноль.

Как отмечает площадка, целью создания этих индикаторов является включение дивидендной поправки в расчет вариационной маржи (прибыли или убытка) по вечным фьючерсам. Таким образом, индикатор позволит заложить в цену контракта дивиденды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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