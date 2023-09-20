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Мосбиржа опровергла информацию о взломе своих данных

Ведомости

Мосбиржа в своем Telegram-канале опровергла опубликованную на некоторых интернет-ресурсах информацию, якобы свидетельствующую о взломе сервера FTP биржи.

По данным площадки, информация является общедоступной и находится в открытом доступе на сайте Мосбиржи. Она включает тестовые примеры и конфигурации для компаний-разработчиков, которые используют их для отладки своего программного обеспечения (ПО) для торговли на бирже.

Ранее публикация о взломе появилась в Telegram-канале хакерской группы GhostSec, которая называет себя «суперзлодеями». На сообщение хакеров обратил внимание портал Positive Technologies.

Хакеры объявили о взломе Московской биржи, утверждая, что получили доступ к одному из FTP-серверов биржи из-за небрежности одного из сотрудников, который якобы оставил креды от своей учетной записи практически открытыми. По их словам, архив с данными за три дня был скачан более 300 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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