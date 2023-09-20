Мосбиржа опровергла информацию о взломе своих данных

Хакеры объявили о взломе Московской биржи, утверждая, что получили доступ к одному из FTP-серверов биржи из-за небрежности одного из сотрудников, который якобы оставил креды от своей учетной записи практически открытыми. По их словам, архив с данными за три дня был скачан более 300 раз.