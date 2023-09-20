Мосбиржа опровергла информацию о взломе своих данных
Мосбиржа в своем Telegram-канале опровергла опубликованную на некоторых интернет-ресурсах информацию, якобы свидетельствующую о взломе сервера FTP биржи.
По данным площадки, информация является общедоступной и находится в открытом доступе на сайте Мосбиржи. Она включает тестовые примеры и конфигурации для компаний-разработчиков, которые используют их для отладки своего программного обеспечения (ПО) для торговли на бирже.
Ранее публикация о взломе появилась в Telegram-канале хакерской группы GhostSec, которая называет себя «суперзлодеями». На сообщение хакеров обратил внимание портал Positive Technologies.
Хакеры объявили о взломе Московской биржи, утверждая, что получили доступ к одному из FTP-серверов биржи из-за небрежности одного из сотрудников, который якобы оставил креды от своей учетной записи практически открытыми. По их словам, архив с данными за три дня был скачан более 300 раз.