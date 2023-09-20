Газета
Инвестиции

Гендиректор «Газпром нефти» считает вероятной выплату дивидендов

Ведомости

«Газпром нефть», скорее всего, примет решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 г. Об этом сказал гендиректор компании Александр Дюков в кулуарах промышленно-энергетического форума TNF.

Он уточнил, что по завершении девяти месяцев будут подведены итоги, а после этого уже совет директоров примет решение.

По его словам, «Газпром нефть» намерена сохранить объем инвестиционной программы в 2023 г. на уровне прошлого года. При этом у компании нет планов по выкупу акций у нерезидентов, так как в свободном обращении находится небольшой объем акций.

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

В ходе торгов на Мосбирже 20 сентября стоимость бумаг компании выросла на 2,32% до дневного максимума 679,75 руб. По состоянию на 12:30 мск бумаги торговались по цене 668,85 руб. (+0,69%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 068,56 пункта (-0,5%). С начала года он вырос на 42%, котировки компании – на 45%.

«Газпром нефть» в первом полугодии 2023 г. получила чистую прибыль по МСФО в размере 304,413 млрд руб., что на 40% ниже показателя за январь-июнь 2022 г. (508,3 млрд руб.). Выручка компании в тот же период снизилась на 14,6% до 1,552 трлн руб. EBITDA составила 545,8 млрд руб. (-23,9% г/г).

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных