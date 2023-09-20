Гендиректор «Газпром нефти» считает вероятной выплату дивидендов
«Газпром нефть», скорее всего, примет решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 г. Об этом сказал гендиректор компании Александр Дюков в кулуарах промышленно-энергетического форума TNF.
Он уточнил, что по завершении девяти месяцев будут подведены итоги, а после этого уже совет директоров примет решение.
По его словам, «Газпром нефть» намерена сохранить объем инвестиционной программы в 2023 г. на уровне прошлого года. При этом у компании нет планов по выкупу акций у нерезидентов, так как в свободном обращении находится небольшой объем акций.
В ходе торгов на Мосбирже 20 сентября стоимость бумаг компании выросла на 2,32% до дневного максимума 679,75 руб. По состоянию на 12:30 мск бумаги торговались по цене 668,85 руб. (+0,69%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 068,56 пункта (-0,5%). С начала года он вырос на 42%, котировки компании – на 45%.