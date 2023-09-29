Xerox выкупит 21,8% акций у своего крупнейшего инвестора Карла Айкона

Через несколько месяцев Xerox сообщила о решении выкупить производителя компьютеров и принтеров HP Inc. Затем компания подал в суд на Айкана и обвинила его в приобретении акций HP заранее. По версии Xerox, инвестор сделал это специально, зная о планах по покупке производства. Но в апреле 2020 г. Xerox отменила решение по поводу HP и отозвала иск против своего крупнейшего акционера. Такой шаг компания объяснила ростом напряженности на рынке из-за пандемии коронавируса.