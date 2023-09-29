Xerox выкупит 21,8% акций у своего крупнейшего инвестора Карла Айкона
Американская компания Xerox выкупит свои акции у крупнейшего инвестора Карла Айкана. Сумма сделки достигнет $542 млн, сообщило агентство Bloomberg.
Айкану принадлежит около 21,8% акций компании – примерно 34,2 млн. Производитель печатного оборудования выкупит их по цене $15,84 за штуку. Такую стоимость зафиксировали по итогам закрытия последних торгов. Заключение сделки назначили на 29 сентября. Для приобретения ценных бумаг Xerox планирует открыть новую кредитную линию, уточнило агентство.
Айкан купил акции Xerox в 2015 г. Изначально ему принадлежала доля в размере 7,13%. В 2016 г. корпорация разделилась на две части – первая занялась производством оргтехники, а вторая – ее обслуживанием. Позднее Xerox объявила о слиянии с совместным предприятием Fujifilm Xerox. В 2018 г. Айкан раскритиковал это решение вместе с другим крупным акционером Дарвином Дисоном. В итоге Fujifilm выкупила долю Xerox в совместном предприятии в 2019 г. Стоимость сделки составила $2,3 млрд.
Через несколько месяцев Xerox сообщила о решении выкупить производителя компьютеров и принтеров HP Inc. Затем компания подал в суд на Айкана и обвинила его в приобретении акций HP заранее. По версии Xerox, инвестор сделал это специально, зная о планах по покупке производства. Но в апреле 2020 г. Xerox отменила решение по поводу HP и отозвала иск против своего крупнейшего акционера. Такой шаг компания объяснила ростом напряженности на рынке из-за пандемии коронавируса.
В глобальном рейтинге миллиардеров 2023 г. по версии журнала Forbes Айкан занимает 94-е место. Его состояние оценивается в $17,5 млрд.