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Xerox выкупит 21,8% акций у своего крупнейшего инвестора Карла Айкона

Ведомости

Американская компания Xerox выкупит свои акции у крупнейшего инвестора Карла Айкана. Сумма сделки достигнет $542 млн, сообщило агентство Bloomberg.

Айкану принадлежит около 21,8% акций компании – примерно 34,2 млн. Производитель печатного оборудования выкупит их по цене $15,84 за штуку. Такую стоимость зафиксировали по итогам закрытия последних торгов. Заключение сделки назначили на 29 сентября. Для приобретения ценных бумаг Xerox планирует открыть новую кредитную линию, уточнило агентство.

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Айкан купил акции Xerox в 2015 г. Изначально ему принадлежала доля в размере 7,13%. В 2016 г. корпорация разделилась на две части – первая занялась производством оргтехники, а вторая – ее обслуживанием. Позднее Xerox объявила о слиянии с совместным предприятием Fujifilm Xerox. В 2018 г. Айкан раскритиковал это решение вместе с другим крупным акционером Дарвином Дисоном. В итоге Fujifilm выкупила долю Xerox в совместном предприятии в 2019 г. Стоимость сделки составила $2,3 млрд. 

Через несколько месяцев Xerox сообщила о решении выкупить производителя компьютеров и принтеров HP Inc. Затем компания подал в суд на Айкана и обвинила его в приобретении акций HP заранее. По версии Xerox, инвестор сделал это специально, зная о планах по покупке производства. Но в апреле 2020 г. Xerox отменила решение по поводу HP и отозвала иск против своего крупнейшего акционера. Такой шаг компания объяснила ростом напряженности на рынке из-за пандемии коронавируса.

В глобальном рейтинге миллиардеров 2023 г. по версии журнала Forbes Айкан занимает 94-е место. Его состояние оценивается в $17,5 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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