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Дом.РФ и Газпромбанк выпустили первые в России ипотечные облигации устойчивого развития

Ведомости

Дом.РФ совместно с Газпромбанком разместили первый на российском рынке выпуск ипотечных облигаций устойчивого развития. Выпуск объемом 29,8 млрд руб. обеспечен «зелеными» и социальными жилищными кредитами, выданными Газпромбанком, и поручительством Дом.рф.

Выпуск включен в сектор устойчивого развития Мосбиржи и вошел в топ-5 крупнейших размещений ESG-облигаций на российском рынке.

Выпуск также соответствует принципам социальных облигаций (Social Bond Principles, SBP) и – в части «зеленых» кредитов – принципам «зеленых» облигаций (Green Bond Principles, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association, ICMA) и таксономии «зеленых» проектов. Верификация размещения проведена рейтинговым агентством АКРА.

«Газпромбанк – один из наших ключевых партнеров на рынке секьюритизации, около трети ипотечного портфеля банка секьюритизировано с помощью ИЦБ Дом.рф. Включение в ипотечное покрытие «зеленой» и социальной ипотеки, выданной по программам с господдержкой и по собственным программам Газпромбанка позволило сформировать выпуск нового для российского рынка типа ипотечных облигаций – устойчивого развития», – подчеркнула директор подразделения «Секьюритизация» Дом.РФ Елена Музыкина.

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Она добавила, что компания планирует далее расширять линейку инструментов секьюритизации и наращивать объем выпуска ипотечных облигаций для обеспечения развития рынка жилья и ипотеки».

Более 65% ипотечного покрытия выпуска сформировано из кредитов, выданных Газпромбанком по «Семейной», «Льготной», «Дальневосточной» ипотеке и льготной ипотеке для IT-специалистов. Еще 35% – это жилищные кредиты семьям с детьми, заёмщикам старше 55 лет, жителям сельской местности, а также выданные в рамках социальных программ обеспечения жильём сотрудников предприятий. 7% ипотечного покрытия относится к «зелёным» кредитам на покупку квартир в домах с классом энергоэффективности А, А+ или А++.

«Группа Дом.РФ является одним из крупнейших эмитентов и одновременно топ-1 организатором выпусков ESG-облигаций в России. При этом мы ценим возможность делиться собственной экспертизой при размещении ценных бумаг наших партнеров. Данный выпуск расширил линейку ESG-продуктов Дом.РФ, став первым выпуском облигаций устойчивого развития в стране. Кредиты, секьюритизированные через этот выпуск ИЦБ, обеспечили улучшение жилищных условий более 26 000 граждан и сокращение почти 900 т парниковых газов ежегодно. Всё это способствует качественному улучшению уровня жизни граждан и уменьшению негативного влияния на окружающую среду», – отметила директор подразделения «Устойчивое развитие и международное сотрудничество» Дом.РФ Марина Слуцкая.

Критерии отбора кредитов, включенных в обеспечение облигаций устойчивого развития, соответствуют концепции социальных облигаций и концепции зеленых облигаций Ипотечного агента Дом.рф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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