Дом.РФ и Газпромбанк выпустили первые в России ипотечные облигации устойчивого развития

Более 65% ипотечного покрытия выпуска сформировано из кредитов, выданных Газпромбанком по «Семейной», «Льготной», «Дальневосточной» ипотеке и льготной ипотеке для IT-специалистов. Еще 35% – это жилищные кредиты семьям с детьми, заёмщикам старше 55 лет, жителям сельской местности, а также выданные в рамках социальных программ обеспечения жильём сотрудников предприятий. 7% ипотечного покрытия относится к «зелёным» кредитам на покупку квартир в домах с классом энергоэффективности А, А+ или А++.