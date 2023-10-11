Лизинговая компания «Роделен» выпустит облигации объемом 1 млрд рублей

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых бондов компании объемом примерно 910 млн руб. Объем двух выпусков составляет 250 млрд руб. каждый, это облигации серии 001Р-03 (с датой погашения 19 ноября 2027 г.) и 001Р-04 (5 января 2028 г.). Пятилетний выпуск 002P-01 с запланированным объемом 750 млн руб. за один день, 10 октября, был выкуплен только на 54,6% (409,6 млн руб.).