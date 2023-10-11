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Лизинговая компания «Роделен» выпустит облигации объемом 1 млрд рублей

Ведомости

Лизинговая компания «Роделен» планирует разместить выпуск восьмилетних облигаций серии 002P-01 объемом 1 млрд руб. Ориентир по ставке – не более 25% годовых. Об этом 11 октября сообщила организация. 

В июне совет директоров компании «Роделен» утвердил программу облигаций серии 002P объемом 10 млрд руб. В конце июля ее утвердила Мосбиржа.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых бондов компании объемом примерно 910 млн руб. Объем двух выпусков составляет 250 млрд руб. каждый, это облигации серии 001Р-03 (с датой погашения 19 ноября 2027 г.) и 001Р-04 (5 января 2028 г.). Пятилетний выпуск 002P-01 с запланированным объемом 750 млн руб. за один день, 10 октября, был выкуплен только на 54,6% (409,6 млн руб.).

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9 октября компания опубликовала финансовые итоги по РСБУ. За 9 месяцев 2023 г. объем продаж превысил показатель за весь прошлый год на 38%, он составил 2,35 млрд против 1,71 млрд руб.

За первое полугодие 2023 г. 13 лизинговых компаний (вместе с «Роделеном») выпустили облигаций на общую сумму 18,4 млрд руб.

ЛК «Роделен» – универсальная лизинговая компания, работает на рынке с 2007 г. и предоставляет в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику, производственное и торговое оборудование, оборудование для коммунального хозяйства и недвижимость. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

Ранее нефтетрейдер «Руссойл» объявил, что 24 октября планирует разместить дебютный выпуск трехлетних облигаций объемом 200 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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