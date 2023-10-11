Лизинговая компания «Роделен» выпустит облигации объемом 1 млрд рублей
Лизинговая компания «Роделен» планирует разместить выпуск восьмилетних облигаций серии 002P-01 объемом 1 млрд руб. Ориентир по ставке – не более 25% годовых. Об этом 11 октября сообщила организация.
В июне совет директоров компании «Роделен» утвердил программу облигаций серии 002P объемом 10 млрд руб. В конце июля ее утвердила Мосбиржа.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых бондов компании объемом примерно 910 млн руб. Объем двух выпусков составляет 250 млрд руб. каждый, это облигации серии 001Р-03 (с датой погашения 19 ноября 2027 г.) и 001Р-04 (5 января 2028 г.). Пятилетний выпуск 002P-01 с запланированным объемом 750 млн руб. за один день, 10 октября, был выкуплен только на 54,6% (409,6 млн руб.).
9 октября компания опубликовала финансовые итоги по РСБУ. За 9 месяцев 2023 г. объем продаж превысил показатель за весь прошлый год на 38%, он составил 2,35 млрд против 1,71 млрд руб.
За первое полугодие 2023 г. 13 лизинговых компаний (вместе с «Роделеном») выпустили облигаций на общую сумму 18,4 млрд руб.
ЛК «Роделен» – универсальная лизинговая компания, работает на рынке с 2007 г. и предоставляет в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику, производственное и торговое оборудование, оборудование для коммунального хозяйства и недвижимость. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.
Ранее нефтетрейдер «Руссойл» объявил, что 24 октября планирует разместить дебютный выпуск трехлетних облигаций объемом 200 млн руб.