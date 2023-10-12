«Сбер» может открыть площадку для торговли зелеными сертификатами в декабре

ВИЭ-электростанции смогут выпускать в продажу сертификаты только на тот объем энергии, которые они действительно способны производить. Покупка зеленых сертификатов для компаний с большим объемом выбросов СО2 позволит считать чистой потребляемую ими электроэнергию. Сертификаты можно приобрести на весь объем потребляемой энергии или только на его часть. Без таких бумаг при расчете углеродного следа компании будут учитывать и углеродный след потребленной электроэнергии.