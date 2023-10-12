«Сбер» может открыть площадку для торговли зелеными сертификатами в декабре
«Сбер» собирается открыть электронную площадку для торговли сертификатами зеленой энергии в декабре 2023 г. Об этом на Российской энергетической неделе сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
«Хочу сообщить, что уже в декабре этого года “Сбер” планирует открыть торговую онлайн-площадку по обороту сертификатов зеленой энергии. Начало положено», – отметил Ведяхин (цитата по ТАСС).
Зампредседателя правления Сбербанка добавил, что годовой оборот рынка зеленых сертификатов в России к 2030-2035 гг. может достигнуть уровня в 11,5 млрд руб.
О планах по созданию электронной площадки для торговли зелеными сертификатами в правительстве РФ рассказали еще в июне 2021 г. Ее основной задачей станет снижение углеродного следа отечественной продукции.
Вместе со «Сбером» в разработке площадки участвовали Минфин и Минэнерго, при этом энергетическое ведомство занимало головную роль в проекте «Чистая энергетика», включающему также и «Зеленые сертификаты». По данным «Ведомостей», в создании площадки также было задействовано Минэкономразвития.
Зеленые сертификаты должны стать инструментом поддержки и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Такие бумаги должны подтверждать, что определенный объем электричества (в основном 1 МВт ч) действительно выработан на ВИЭ с низким или нулевым уровнем выбросов СО2.
ВИЭ-электростанции смогут выпускать в продажу сертификаты только на тот объем энергии, которые они действительно способны производить. Покупка зеленых сертификатов для компаний с большим объемом выбросов СО2 позволит считать чистой потребляемую ими электроэнергию. Сертификаты можно приобрести на весь объем потребляемой энергии или только на его часть. Без таких бумаг при расчете углеродного следа компании будут учитывать и углеродный след потребленной электроэнергии.
В то же время, зеленый сертификат не обязывает предприятие покупать электричество у конкретного ВИЭ-генератора, выпустившего его. То есть снижения выбросов самой компанией не происходит, но она фиксирует готовность и заинтересованность покупать определенный объем чистой электроэнергии.
Плата за сертификат осуществляется помимо оплаты физически потребленной энергии. Это может быть сделано как для достижения корпоративных целей по углеродной нейтральности, так и по требованию властей.