Расписки TCS Group дорожают на фоне анонса внеочередного собрания акционеров

Чистая прибыль TCS Group во II квартале 2023 г. превысила прогноз опрошенных «Ведомостями» аналитиков и составила 20,36 млрд руб. Она выросла в 6,6 раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. Эксперты предполагали, что диапазон этого показателя составит 5-20 млрд руб. При этом чистая прибыль группы в первом полугодии 2023 г. выросла почти в восемь раз в годовом выражении, до 36,6 млрд руб.