Расписки TCS Group дорожают на фоне анонса внеочередного собрания акционеров
По состоянию на 12:20 мск бумаги торговались по цене 3465,5 руб. (+2,20%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3182,57 (+0,25%). С начала года бенчмарк вырос на 47%, котировки компании – на 36%.
В ходе собрания планируется обсудить вопрос предоставления совету директоров полномочий по выкупу обыкновенных акций или долей участия в обыкновенных акциях, включая глобальные депозитарные расписки компании.
Наделение совета директоров соответствующими полномочиями не означает, что программа обратного выкупа акций будет запущена, отмечают аналитики «БКС мир инвестиций». Но это упростит запуск процедуры, если компания примет такое решение. При этом вероятность, что buyback может быть запущен, растет, добавляют эксперты.
Чистая прибыль TCS Group во II квартале 2023 г. превысила прогноз опрошенных «Ведомостями» аналитиков и составила 20,36 млрд руб. Она выросла в 6,6 раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. Эксперты предполагали, что диапазон этого показателя составит 5-20 млрд руб. При этом чистая прибыль группы в первом полугодии 2023 г. выросла почти в восемь раз в годовом выражении, до 36,6 млрд руб.