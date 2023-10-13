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Инвестиции

Расписки TCS Group дорожают на фоне анонса внеочередного собрания акционеров

Ведомости

Стоимость расписок TCS Group выросла на 2,86% до 3488 руб. на фоне сообщения компании о планах провести 21 ноября внеочередное собрание акционеров.

По состоянию на 12:20 мск бумаги торговались по цене 3465,5 руб. (+2,20%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3182,57 (+0,25%). С начала года бенчмарк вырос на 47%, котировки компании – на 36%.

В ходе собрания планируется обсудить вопрос предоставления совету директоров полномочий по выкупу обыкновенных акций или долей участия в обыкновенных акциях, включая глобальные депозитарные расписки компании.

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Наделение совета директоров соответствующими полномочиями не означает, что программа обратного выкупа акций будет запущена, отмечают аналитики «БКС мир инвестиций». Но это упростит запуск процедуры, если компания примет такое решение. При этом вероятность, что buyback может быть запущен, растет, добавляют эксперты.

Чистая прибыль TCS Group во II квартале 2023 г. превысила прогноз опрошенных «Ведомостями» аналитиков и составила 20,36 млрд руб. Она выросла в 6,6 раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. Эксперты предполагали, что диапазон этого показателя составит 5-20 млрд руб. При этом чистая прибыль группы в первом полугодии 2023 г. выросла почти в восемь раз в годовом выражении, до 36,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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