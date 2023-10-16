«Софтлайн» определил цену размещения дополнительного выпуска акций
Совет директоров российского разработчика программного обеспечения «Софтлайн» определил стоимость размещения дополнительного выпуска акций. Об этом компания сообщила на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Допвыпуск ценных бумаг запустят на бирже по цене основных акций на момент закрытия торгов в предыдущий день. Все члены совета директоров «Софтлайна» поддержали это решение без возражений. Объем выпуска не уточняется.
Стоимость акций компании к 12:29 мск составили 183,06 руб. – на 2,1% меньше, чем при закрытии торгов основной сессии днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3225,47 пункта (+1,04). С начала листинга компании на торговой площадке бумаги подорожали на 23,2%, бенчмарк за этот период увеличился на 5,7%.
На момент начала торгов на Московской бирже доля акций «Софтлайна» в свободном обращении (free-float) составил 15,7%. В показатель вошли бумаги, которые получили при обмене бывшие держатели глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq, а также акции, которые получили сотрудники корпорации в рамках программы долгосрочной мотивации.
Основные торги акциями «Софтлайна» стартовали на Мосбирже 26 сентября, но бумаги стали доступны инвесторам днем ранее в режиме переговорных сделок (РПС). Компания вышла на биржу после завершения обмена расписок Noventiq на акции в ходе разделения бизнеса Noventiq Holdings на российский и международный.