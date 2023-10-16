«Софтлайн» определил цену размещения дополнительного выпуска акций

Стоимость акций компании к 12:29 мск составили 183,06 руб. – на 2,1% меньше, чем при закрытии торгов основной сессии днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3225,47 пункта (+1,04). С начала листинга компании на торговой площадке бумаги подорожали на 23,2%, бенчмарк за этот период увеличился на 5,7%.