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Инвестиции

Торги акциями «Софтлайн» на Мосбирже и СПБ бирже планируется начать 26 сентября

Ведомости

«Софтлайн» ожидает, что торги ее акциями на Мосбирже и СПБ бирже начнутся 26 сентября под тикером «SOFL». Об этом сообщается на сайте компании.

На фоне новости расписки Noventiq на открытии торгов на Мосбирже подорожали на 2,69% до 236,3 руб. К 10:48 мск стоимость бумаг составила 232,6 руб. (+1,09%).

В сообщении основной акционер «Софтлайн» «Аталайя» приглашает владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ банке, обменять их на акции «Софтлайн». Как поясняет компании, обмен будет происходить в три этапа.

На первом этапе в обмен на одну расписку Noventiq инвестор получит одну акцию «Софтлайн». На втором этапе – через 12 месяцев после завершения первого – участник обмена получит еще одну акцию «Софтлайн» в расчете на каждую акцию компании, которая будет находиться в его владении. При этом не более, чем в рамках первого этапа.

На третьем этапе – через 24 месяца после завершения первого этапа – участник обмена получит еще одну акцию «Софтлайн» в расчете на каждую акцию компании, находящуюся в его владении, но не более, чем в рамках второго этапа.

21 августа компания сообщила о том, что намерена обратиться на Мосбиржу с заявлением о листинге своих акций. Она отмечала, что торговля акциями начнется только после завершения обмена глобальных депозитарных расписок Noventiq, которые обращаются на Мосбирже и СПБ бирже на акции компании.

«Софтлайн» – ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Компания образовалась в результате разделения бизнеса IT-компании Softline (Noventiq Holdings) на российский и международный. В результате чего Noventiq подала заявление об исключении своих ГДР из списка допущенных к торгам на Мосбирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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