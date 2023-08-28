Торги акциями «Софтлайн» на Мосбирже и СПБ бирже планируется начать 26 сентября
«Софтлайн» ожидает, что торги ее акциями на Мосбирже и СПБ бирже начнутся 26 сентября под тикером «SOFL». Об этом сообщается на сайте компании.
На фоне новости расписки Noventiq на открытии торгов на Мосбирже подорожали на 2,69% до 236,3 руб. К 10:48 мск стоимость бумаг составила 232,6 руб. (+1,09%).
В сообщении основной акционер «Софтлайн» «Аталайя» приглашает владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ банке, обменять их на акции «Софтлайн». Как поясняет компании, обмен будет происходить в три этапа.
На первом этапе в обмен на одну расписку Noventiq инвестор получит одну акцию «Софтлайн». На втором этапе – через 12 месяцев после завершения первого – участник обмена получит еще одну акцию «Софтлайн» в расчете на каждую акцию компании, которая будет находиться в его владении. При этом не более, чем в рамках первого этапа.
На третьем этапе – через 24 месяца после завершения первого этапа – участник обмена получит еще одну акцию «Софтлайн» в расчете на каждую акцию компании, находящуюся в его владении, но не более, чем в рамках второго этапа.
21 августа компания сообщила о том, что намерена обратиться на Мосбиржу с заявлением о листинге своих акций. Она отмечала, что торговля акциями начнется только после завершения обмена глобальных депозитарных расписок Noventiq, которые обращаются на Мосбирже и СПБ бирже на акции компании.
«Софтлайн» – ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Компания образовалась в результате разделения бизнеса IT-компании Softline (Noventiq Holdings) на российский и международный. В результате чего Noventiq подала заявление об исключении своих ГДР из списка допущенных к торгам на Мосбирже.