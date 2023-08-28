Торги акциями «Софтлайн» на Мосбирже и СПБ бирже планируется начать 26 сентября

На первом этапе в обмен на одну расписку Noventiq инвестор получит одну акцию «Софтлайн». На втором этапе – через 12 месяцев после завершения первого – участник обмена получит еще одну акцию «Софтлайн» в расчете на каждую акцию компании, которая будет находиться в его владении. При этом не более, чем в рамках первого этапа.