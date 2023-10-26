Активы клиентов «ВТБ мои инвестиции» превысили 1 трлн рублей
Объем клиентских активов розничного брокера «ВТБ мои инвестиции» за девять месяцев 2023 г. вырос на 44% и составил 1 075 млрд руб. Об этом сообщили в ВТБ.
Общее количество клиентов на брокерском обслуживании выросло в тот же период на 21% до 3 млн человек. Торговый оборот составил 4,2 трлн руб.
При этом количество активных пользователей мобильного приложения брокера ежемесячно составляет 330 000 человек. Рост дневной аудитории мобильного приложения (DAU) за 9 месяцев составил 13% – от 130 000 до 147 000 пользователей.
В ходе торгов на Мосбирже котировки ВТБ 26 октября снизились на 0,76% до 0,0262 руб. По состоянию на 11.00 мск – 0,02635 (-0,17%), индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 278,1 пункта (+0,39%).
Группа ВТБ 26 октября опубликовала финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 г. Чистая прибыль группы составила 375,9 млрд руб., что соответствует возврату на капитал 26,7%. Чистые процентные доходы группы составили 570,8 млрд руб., а чистая процентная маржа – 3,2%, при этом в I квартале чистая процентная маржа составила 3,1%, во II квартале — 3,3%, в III квартале — 3,1%. Чистые комиссионные доходы составили 158,2 млрд руб. Чистые прочие операционные доходы – 138,3 млрд руб.