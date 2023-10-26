Активы клиентов «ВТБ мои инвестиции» превысили 1 трлн рублей

Группа ВТБ 26 октября опубликовала финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 г. Чистая прибыль группы составила 375,9 млрд руб., что соответствует возврату на капитал 26,7%. Чистые процентные доходы группы составили 570,8 млрд руб., а чистая процентная маржа – 3,2%, при этом в I квартале чистая процентная маржа составила 3,1%, во II квартале — 3,3%, в III квартале — 3,1%. Чистые комиссионные доходы составили 158,2 млрд руб. Чистые прочие операционные доходы – 138,3 млрд руб.