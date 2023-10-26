Акции ТГК-1 подешевели на фоне выхода отчета по РСБУ
Стоимость акций ТГК-1 снизилась на 4,46% до 0,0107 руб. Котировки отреагировали на публикацию отчета по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам девяти месяцев 2023 г.
По состоянию на 16:40 мск стоимость бумаг составила 0,0108 руб. (-3,12%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3244,15 пункта (-0,65%). С начала года бумаги компании подорожали на 8%, бенчмарк – на 49%.
Согласно отчету, чистая прибыль ТГК-1 по итогам девяти месяцев 2023 г. снизилась в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 г. до 3,63 млрд руб. Выручка компании за отчетный период почти не изменилась и составила 69,06 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 35,5% до 5,12 млрд руб., а доналоговая прибыль составила 4,54 млрд руб., что на 42,5% ниже по сравнению с показателем годом ранее.
ТГК-1 – входит в «Газпром энергохолдинг» – является ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах России – Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность – 6,9 ГВт, тепловая – 13500 Гкал/ч. Основные акционеры: «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).