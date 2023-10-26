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Инвестиции

Акции ТГК-1 подешевели на фоне выхода отчета по РСБУ

Ведомости

Стоимость акций ТГК-1 снизилась на 4,46% до 0,0107 руб. Котировки отреагировали на публикацию отчета по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам девяти месяцев 2023 г.

По состоянию на 16:40 мск стоимость бумаг составила 0,0108 руб. (-3,12%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3244,15 пункта (-0,65%). С начала года бумаги компании подорожали на 8%, бенчмарк – на 49%.

Согласно отчету, чистая прибыль ТГК-1 по итогам девяти месяцев 2023 г. снизилась в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 г. до 3,63 млрд руб. Выручка компании за отчетный период почти не изменилась и составила 69,06 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 35,5% до 5,12 млрд руб., а доналоговая прибыль составила 4,54 млрд руб., что на 42,5% ниже по сравнению с показателем годом ранее.

ТГК-1 – входит в «Газпром энергохолдинг» – является ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах России – Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность – 6,9 ГВт, тепловая – 13500 Гкал/ч. Основные акционеры: «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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