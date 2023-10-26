Акции ТГК-1 подешевели на фоне выхода отчета по РСБУ

Согласно отчету, чистая прибыль ТГК-1 по итогам девяти месяцев 2023 г. снизилась в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 г. до 3,63 млрд руб. Выручка компании за отчетный период почти не изменилась и составила 69,06 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 35,5% до 5,12 млрд руб., а доналоговая прибыль составила 4,54 млрд руб., что на 42,5% ниже по сравнению с показателем годом ранее.