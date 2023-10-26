Ozon зарегистрировал проспект эмиссии в России
Ozon сообщил, что завершил процесс регистрации проспекта американских депозитарных акций (ADS) в России. Бумаги компании продолжат торговаться под тикером OZON в первом котировальном списке Мосбиржи.
Компания подчеркивает, что не выпускает новые акции или ценные бумаги в рамках регистрации проспекта – на российской торговой площадке продолжат обращаться уже выпущенные ADS. Каждая из них представляет одну обыкновенную акцию Ozon Holdings.
В компании считают, что регистрация проспекта в России обеспечит бесперебойную торговлю расписками на Мосбирже в долгосрочной перспективе. Ozon остается публичной компанией и продолжает развивать бизнес с учетом интересов инвесторов, клиентов, партнеров и сотрудников.
Расписки Ozon в ходе торгов на Мосбирже 26 октября снизились на 1,61% до 2690 руб. по состоянию на 17:30 мск их стоимость составила 2696,5 (-1,37%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3235,92 пункта (-0,9%). С начала года котировки компании выросли на 92%, бенчмарк – на 50%.
Ozon – маркетплейс с развитой логистической сетью в России и странах СНГ. На площадке представлено более 200 млн товарных наименований в более чем 20 категориях.