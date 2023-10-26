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Инвестиции

Ozon зарегистрировал проспект эмиссии в России

Ведомости

Ozon сообщил, что завершил процесс регистрации проспекта американских депозитарных акций (ADS) в России. Бумаги компании продолжат торговаться под тикером OZON в первом котировальном списке Мосбиржи.

Компания подчеркивает, что не выпускает новые акции или ценные бумаги в рамках регистрации проспекта – на российской торговой площадке продолжат обращаться уже выпущенные ADS. Каждая из них представляет одну обыкновенную акцию Ozon Holdings.

В компании считают, что регистрация проспекта в России обеспечит бесперебойную торговлю расписками на Мосбирже в долгосрочной перспективе. Ozon остается публичной компанией и продолжает развивать бизнес с учетом интересов инвесторов, клиентов, партнеров и сотрудников.

Расписки Ozon в ходе торгов на Мосбирже 26 октября снизились на 1,61% до 2690 руб. по состоянию на 17:30 мск их стоимость составила 2696,5 (-1,37%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3235,92 пункта (-0,9%). С начала года котировки компании выросли на 92%, бенчмарк – на 50%.

Ozon – маркетплейс с развитой логистической сетью в России и странах СНГ. На площадке представлено более 200 млн товарных наименований в более чем 20 категориях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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