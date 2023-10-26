Ozon зарегистрировал проспект эмиссии в России

Расписки Ozon в ходе торгов на Мосбирже 26 октября снизились на 1,61% до 2690 руб. по состоянию на 17:30 мск их стоимость составила 2696,5 (-1,37%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3235,92 пункта (-0,9%). С начала года котировки компании выросли на 92%, бенчмарк – на 50%.