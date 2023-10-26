Акции «Интер РАО» дешевеют на фоне снижения чистой прибыли почти в семь раз
Акции «Интер РАО» подешевели на 3,56% до 4,3 руб. за бумагу. Снижение котировок произошло на фоне выхода отчета по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2023 г.
По состоянию на 18:10 мск стоимость бумаг составляла 3,388 руб. (-2,49%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3224,97 (-1,23%). С начала года бенчмарк вырос на 49%, котировки компании – на 29%.
Чистая прибыль «Интер РАО» за девять месяцев снизилась в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 4,86 млрд руб., следует из отчета. Выручка в тот же период снизилась на 42,8% до 31,1 млрд руб. Себестоимость продаж упала на 7,2% до 25,1 млрд руб. Убыток от продаж составил 2,53 млрд руб. против прибыли 18,66 млрд руб. годом ранее. Денежные средства на счетах группы по итогам сентября составили 182,74 млрд руб.