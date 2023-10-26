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Инвестиции

Акции «Интер РАО» дешевеют на фоне снижения чистой прибыли почти в семь раз

Ведомости

Акции «Интер РАО» подешевели на 3,56% до 4,3 руб. за бумагу. Снижение котировок произошло на фоне выхода отчета по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2023 г.

По состоянию на 18:10 мск стоимость бумаг составляла 3,388 руб. (-2,49%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3224,97 (-1,23%). С начала года бенчмарк вырос на 49%, котировки компании – на 29%.

Чистая прибыль «Интер РАО» за девять месяцев снизилась в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 4,86 млрд руб., следует из отчета. Выручка в тот же период снизилась на 42,8% до 31,1 млрд руб. Себестоимость продаж упала на 7,2% до 25,1 млрд руб. Убыток от продаж составил 2,53 млрд руб. против прибыли 18,66 млрд руб. годом ранее. Денежные средства на счетах группы по итогам сентября составили 182,74 млрд руб.

«Интер РАО» – энергетический холдинг, имеет активы в России, Европе и СНГ. Состав акционеров: группа «Интер РАО капитал» (28,88%), «Роснефтегаз» (26,36%) и «Россети ФСК ЕЭС» (8,56%). А также free-float составляет около 34% акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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