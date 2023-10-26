Акции «Интер РАО» дешевеют на фоне снижения чистой прибыли почти в семь раз

Чистая прибыль «Интер РАО» за девять месяцев снизилась в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 4,86 млрд руб., следует из отчета. Выручка в тот же период снизилась на 42,8% до 31,1 млрд руб. Себестоимость продаж упала на 7,2% до 25,1 млрд руб. Убыток от продаж составил 2,53 млрд руб. против прибыли 18,66 млрд руб. годом ранее. Денежные средства на счетах группы по итогам сентября составили 182,74 млрд руб.