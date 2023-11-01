Совет директоров ТМК одобрил выпуск замещающих евробондов
Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) одобрил размещение замещающих облигаций. Об этом компания сообщила на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
ТМК выпустит бонды объемом $500 млн с номинальной стоимостью одной бумаги $1000. Ставка купона составит 4,3% годовых. Погашение бумаг назначили на 12 февраля 2027 г.
Акции предприятия на Мосбирже к 16:15 мск торговались по 221,44 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 31 октября, их стоимость увеличилась на 1,1%. Индекс торговой площадки составил 3213,39 пункта (+0,39%), индекс металлов и добычи – 8147,98 п. (+0,1%). С начала года котировки компании выросли на 167,4%, бенчмарки – на 49,17% и 38,36% соответственно.
Замещающие облигации – это долговые бумаги, которые российские эмитенты с июля 2022 г. могут выпускать взамен евробондов. Сейчас из-за санкций расчеты по последним затруднены или невозможны. Выпуск замещающих бондов компании проводят в соответствии с российским законодательством, бумаги обращаются внутри отечественной инфраструктуры и аналогичны замещаемым еврооблигациям по номиналу, сроку погашения, размеру дохода и графику выплаты купонов. Платежи по замещающим облигациям производятся в рублях.
По указу президента России Владимира Путина, большинству российских компаний необходимо обязательно заместить еврооблигации на локальные до конца года. Требование не распространяется на те бумаги, права на которые не учитываются в депозитариях РФ. Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики отметили, что у хранящихся в иностранной инфраструктуре евробондов будет два пути: либо эмитенты их заместят, либо будут проводить по ним платежи, но в неопределенном будущем.
В конце октября ТМК заявляла, что планирует осуществить обмен своих еврооблигаций до конца 2023 г. Компания также предложила владельцам долларовых евробондов с погашением в 2027 г. объемом $492,3 млн выбрать альтернативные варианты платежей. Первый – произвести выплаты по купонам в рублях в случае, если выплаты по стандартным правилам произвести не получится. Второй вариант – замена трасти с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на Legal Capital Investor Services. При этом возможные судебные разбирательства перенесут из Лондонского арбитража в Гонконг.