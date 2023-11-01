Совет директоров ТМК одобрил выпуск замещающих евробондов

В конце октября ТМК заявляла, что планирует осуществить обмен своих еврооблигаций до конца 2023 г. Компания также предложила владельцам долларовых евробондов с погашением в 2027 г. объемом $492,3 млн выбрать альтернативные варианты платежей. Первый – произвести выплаты по купонам в рублях в случае, если выплаты по стандартным правилам произвести не получится. Второй вариант – замена трасти с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на Legal Capital Investor Services. При этом возможные судебные разбирательства перенесут из Лондонского арбитража в Гонконг.