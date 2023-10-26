ТМК планирует замещение евробондов до конца года
Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) рассмотрит вопрос о выпуске замещающих облигаций, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
У ТМК в обращении находится выпуск евробондов с погашением в феврале 2027 г. на $500 млн. Компания планирует осуществить их обмен до конца 2023 г.
Как писали «Ведомости» со ссылкой на указ президента, российские компании должны будут до конца года в обязательном порядке заместить еврооблигации на локальные, но только те, права на которые учитываются в отечественных депозитариях. По словам экспертов, у евробондов, хранящихся в зарубежной инфраструктуре, будет два пути: эмитент либо заместит их, либо будет проводить по ним платежи, но в неопределенном будущем.
Замещающие облигации – это долговые бумаги, которые российские эмитенты с июля 2022 г. могут выпускать взамен евробондов. По последним расчеты затруднены или невозможны из-за санкций. Замещающие облигации размещаются по российскому праву, обращаются внутри отечественной инфраструктуры и аналогичны замещаемым еврооблигациям по номиналу, сроку погашения, размеру дохода и графику выплаты купонов. Платежи по замещающим облигациям производятся в рублях.
ТМК – ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Компания поставляет инженерные решения для энергетических и металлургических производств, а также разрабатывает новую линейку продукции для водородной энергетики. Ей также принадлежат нефтесервисные предприятия, объединенные в рамках «ТМК Нефтегазсервис».
Чистая прибыль ТМК по МСФО в первом полугодии выросла на 38% до 28,3 млрд руб., или 27,1 руб. на акцию. Выручка компании в этот период сократилась на 7,3% до 278,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб.