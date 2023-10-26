ТМК планирует замещение евробондов до конца года

Как писали «Ведомости» со ссылкой на указ президента, российские компании должны будут до конца года в обязательном порядке заместить еврооблигации на локальные, но только те, права на которые учитываются в отечественных депозитариях. По словам экспертов, у евробондов, хранящихся в зарубежной инфраструктуре, будет два пути: эмитент либо заместит их, либо будет проводить по ним платежи, но в неопределенном будущем.