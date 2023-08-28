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Инвестиции

Чистая прибыль ТМК в первом полугодии выросла на 38%

Ведомости

ТМК отчиталась по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль в отчетный период выросла на 38% и составила 28,3 млрд руб., или 27,1 руб. на акцию.

На фоне выхода отчета акции компании подорожали на 2,3% до 249,2 руб. По состоянию на 15:33 мск они стоили 247 руб. (+1,4%), индекс Мосбиржи составлял 3182,17 пункта (+0,79%). Котировки компании с начала года выросли на 240%, бенчмарк – на 47%.

Выручка компании в отчетный период сократилась на 7,3% в годовом выражении до 278,9 млрд руб. Сокращение произошло на фоне выделения части активов ВТЗ и ЧТПЗ по производству труб большого диаметра в форме реорганизации с одновременным присоединением к «ТМК Трубопроводные решения».

При этом операционная прибыль выросла на 35,6% в годовом выражении до 58,2 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб., маржинальность по скорректированному показателю EBITDA достигла рекордных 28,4%.

ТМК – ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Бумаги компании торгуются на Мосбирже под тикером TRMK.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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