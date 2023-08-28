Чистая прибыль ТМК в первом полугодии выросла на 38%

На фоне выхода отчета акции компании подорожали на 2,3% до 249,2 руб. По состоянию на 15:33 мск они стоили 247 руб. (+1,4%), индекс Мосбиржи составлял 3182,17 пункта (+0,79%). Котировки компании с начала года выросли на 240%, бенчмарк – на 47%.