Чистая прибыль ТМК в первом полугодии выросла на 38%
ТМК отчиталась по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль в отчетный период выросла на 38% и составила 28,3 млрд руб., или 27,1 руб. на акцию.
На фоне выхода отчета акции компании подорожали на 2,3% до 249,2 руб. По состоянию на 15:33 мск они стоили 247 руб. (+1,4%), индекс Мосбиржи составлял 3182,17 пункта (+0,79%). Котировки компании с начала года выросли на 240%, бенчмарк – на 47%.
При этом операционная прибыль выросла на 35,6% в годовом выражении до 58,2 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб., маржинальность по скорректированному показателю EBITDA достигла рекордных 28,4%.
ТМК – ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Бумаги компании торгуются на Мосбирже под тикером TRMK.