Henderson в ходе IPO на Мосбирже привлек 3,8 млрд рублей
В ходе первичного публичного размещения (IPO) сеть магазинов мужской одежды Henderson привлекла 3,8 млрд руб. Доля акций группы в свободном обращении (free-float) – 13,9% от увеличенного акционерного капитала. Об этом сообщила компания.
Торги акциями группы начнутся сегодня, 2 ноября, после 16:00 мск под тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2. Они включены во второй уровень листинга Мосбиржи. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 27,3 млрд руб.
Цена IPO составила 675 руб. за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона. Компания привлекла более 40 000 новых инвесторов в структуру акционерного капитала. При этом средства, привлеченные за счет допэмиссии акций в размере 4,4 млн шт., составили 3 млрд руб. В рамках IPO акционер-основатель продал 444 000 принадлежащих ему акций на сумму 300 млн руб. Кроме того, он дополнительно предоставил бумаги на сумму 495 млн руб., увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера предложения для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
Привлеченные в ходе IPO средства группа планирует направить на финансирование стратегии дальнейшего роста. В частности, переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра.
Ранее Henderson установила ценовой диапазон предложения на уровне от 600 до 675 руб. за одну акцию. Компания предполагала, что общий размер IPO может составить до 3,63 млрд руб., а доля акций группы в свободном обращении (free-float) – до 15%.
О планах выйти на IPO в ноябре Henderson объявил 20 октября. Аналитики, опрошенные «Ведомостями», оценили бизнес ритейлера на уровне от 10 млрд до 42,2 млрд руб. Большинство из них считают, что у компании сильный финансовый профиль.