Henderson в ходе IPO на Мосбирже привлек 3,8 млрд рублей

Цена IPO составила 675 руб. за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона. Компания привлекла более 40 000 новых инвесторов в структуру акционерного капитала. При этом средства, привлеченные за счет допэмиссии акций в размере 4,4 млн шт., составили 3 млрд руб. В рамках IPO акционер-основатель продал 444 000 принадлежащих ему акций на сумму 300 млн руб. Кроме того, он дополнительно предоставил бумаги на сумму 495 млн руб., увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера предложения для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.