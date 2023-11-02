Акционеры «Артген биотех» рассмотрят увеличение уставного капитала

Данное решение председатель совета директоров «Артген биотех» Артур Исаев объяснил тем, что компания планирует расширение портфеля разработок в течение 2024-2026 гг. По его словам, темпы внедрения разработок могут замедляться из-за того, что контрактные лицензированные производства биомедицинских препаратов для биотех стартапов практически отсутствуют в России. В связи с этим менеджмент компании планирует одобрить с акционерами запуск в 2024 г. работ по развитию производственной части экосистемы «Артген биотех». Компания намерена выпускать биомедицинские субстанции для препаратов: рекомбинантные антигены для вакцин, геннотерапевтические препараты и др.