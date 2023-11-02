Акционеры «Артген биотех» рассмотрят увеличение уставного капитала
«Артген биотех» на внеочередном собрании акционеров 7 декабря обсудит увеличение уставного капитала компании за счет размещения дополнительных акций объемом 7,5%. Об этом говорится в сообщении компании.
Данное решение председатель совета директоров «Артген биотех» Артур Исаев объяснил тем, что компания планирует расширение портфеля разработок в течение 2024-2026 гг. По его словам, темпы внедрения разработок могут замедляться из-за того, что контрактные лицензированные производства биомедицинских препаратов для биотех стартапов практически отсутствуют в России. В связи с этим менеджмент компании планирует одобрить с акционерами запуск в 2024 г. работ по развитию производственной части экосистемы «Артген биотех». Компания намерена выпускать биомедицинские субстанции для препаратов: рекомбинантные антигены для вакцин, геннотерапевтические препараты и др.
12 ноября установлена датой, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
На фоне новости стоимость акций компании снижается на 4,61% до 105,02 руб. По состоянию на 14:00 мск бумаги стоили 105,4 руб. (-4,27%). Индекс Мосбиржи составлял 3 218,45 пункта (+0,37%). С начала года он вырос на 49%, котировки компании на 70%.
Эксперты «БКС мир инвестиций» объясняют падение котировок тем, что объявление о допэмиссии воспринимаются рынком негативно из-за того, что она подразумевает увеличение числа выпущенных акций, вследствие чего доля каждого инвестора уменьшается. При этом в долгосрочной перспективе можно оценивать позитивно тот фактор, что полученные средства могут быть направлены на расширение портфеля разработок препаратов.
«Артген биотех» – биотехнологическая компания с портфелем новаторских платформенных разработок, внедряющая их в здравоохранение. Компания основана в 2003 г. С 2009 г. – эмитент сектора РИИ Мосбиржи. В состав «Артген биотех» входят компании на разных этапах развития, которые формируют экосистему для акселерации биотех разработок в группе.