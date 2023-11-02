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Инвестиции

Акционеры «Артген биотех» рассмотрят увеличение уставного капитала

Ведомости

«Артген биотех» на внеочередном собрании акционеров 7 декабря обсудит увеличение уставного капитала компании за счет размещения дополнительных акций объемом 7,5%. Об этом говорится в сообщении компании.

Данное решение председатель совета директоров «Артген биотех» Артур Исаев объяснил тем, что компания планирует расширение портфеля разработок в течение 2024-2026 гг. По его словам, темпы внедрения разработок могут замедляться из-за того, что контрактные лицензированные производства биомедицинских препаратов для биотех стартапов практически отсутствуют в России. В связи с этим менеджмент компании планирует одобрить с акционерами запуск в 2024 г. работ по развитию производственной части экосистемы «Артген биотех». Компания намерена выпускать биомедицинские субстанции для препаратов: рекомбинантные антигены для вакцин, геннотерапевтические препараты и др.

12 ноября установлена датой, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

На фоне новости стоимость акций компании снижается на 4,61% до 105,02 руб. По состоянию на 14:00 мск бумаги стоили 105,4 руб. (-4,27%). Индекс Мосбиржи составлял 3 218,45 пункта (+0,37%). С начала года он вырос на 49%, котировки компании на 70%.

Эксперты «БКС мир инвестиций» объясняют падение котировок тем, что объявление о допэмиссии воспринимаются рынком негативно из-за того, что она подразумевает увеличение числа выпущенных акций, вследствие чего доля каждого инвестора уменьшается. При этом в долгосрочной перспективе можно оценивать позитивно тот фактор, что полученные средства могут быть направлены на расширение портфеля разработок препаратов.

«Артген биотех» – биотехнологическая компания с портфелем новаторских платформенных разработок, внедряющая их в здравоохранение. Компания основана в 2003 г. С 2009 г. – эмитент сектора РИИ Мосбиржи. В состав «Артген биотех» входят компании на разных этапах развития, которые формируют экосистему для акселерации биотех разработок в группе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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