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Инвестиции

«СПБ биржа» выйдет из капитала казахстанской ITS

Ведомости

Санкт-Петербургская биржа выйдет из капитала международной торговой площадки ITS, которая базируется в Казахстане, Об этом сообщил Frank Media со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

В ITS пояснили, что возможность введения ограничений по отношению к «СПБ бирже» площадка продумала заранее. В устав ITS внесли порядок действий сторон «при наступлении подобного события». Если акционер биржи попадает под санкции, то он должен выйти из ее капитала, пояснили в пресс-службе.

ITS создали в феврале 2023 г. на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Ее крупнейшими акционерами стали некоммерческая организация Foundation for the Support and Development of International Financial Center, которой принадлежит 80% бумаг биржи, а также Freedom Holding и СПБ биржа, получившие по 10% в капитале.

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Торги на ITS стартовали в июне. Изначально инвесторы получили доступ к примерно 1500 акций и депозитарных расписок, которые листингуются на биржах NYSE и NASDAQ в США. Дочерние компании «СПБ биржи» стали расчетным депозитарием и центральным контрагентом площадки – это «СПБ банк» и «СПБ Клиринг» соответственно. К концу 2023 г. или к началу второго полугодия 2024 г. ITS планировала перейти на собственную расчетно-клиринговую инфраструктуру.

«СПБ биржа» попала под новые санкции со стороны США вечером 2 ноября. После этого площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами до 6 ноября. Пока биржа не проводит операции и с теми бумагами, которые листингуются на Гонконгской фондовой бирже в дружественной для России юрисдикции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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