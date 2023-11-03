«СПБ биржа» выйдет из капитала казахстанской ITS

Торги на ITS стартовали в июне. Изначально инвесторы получили доступ к примерно 1500 акций и депозитарных расписок, которые листингуются на биржах NYSE и NASDAQ в США. Дочерние компании «СПБ биржи» стали расчетным депозитарием и центральным контрагентом площадки – это «СПБ банк» и «СПБ Клиринг» соответственно. К концу 2023 г. или к началу второго полугодия 2024 г. ITS планировала перейти на собственную расчетно-клиринговую инфраструктуру.