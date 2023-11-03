«СПБ биржа» выйдет из капитала казахстанской ITS
Санкт-Петербургская биржа выйдет из капитала международной торговой площадки ITS, которая базируется в Казахстане, Об этом сообщил Frank Media со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.
В ITS пояснили, что возможность введения ограничений по отношению к «СПБ бирже» площадка продумала заранее. В устав ITS внесли порядок действий сторон «при наступлении подобного события». Если акционер биржи попадает под санкции, то он должен выйти из ее капитала, пояснили в пресс-службе.
ITS создали в феврале 2023 г. на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Ее крупнейшими акционерами стали некоммерческая организация Foundation for the Support and Development of International Financial Center, которой принадлежит 80% бумаг биржи, а также Freedom Holding и СПБ биржа, получившие по 10% в капитале.
Торги на ITS стартовали в июне. Изначально инвесторы получили доступ к примерно 1500 акций и депозитарных расписок, которые листингуются на биржах NYSE и NASDAQ в США. Дочерние компании «СПБ биржи» стали расчетным депозитарием и центральным контрагентом площадки – это «СПБ банк» и «СПБ Клиринг» соответственно. К концу 2023 г. или к началу второго полугодия 2024 г. ITS планировала перейти на собственную расчетно-клиринговую инфраструктуру.
«СПБ биржа» попала под новые санкции со стороны США вечером 2 ноября. После этого площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами до 6 ноября. Пока биржа не проводит операции и с теми бумагами, которые листингуются на Гонконгской фондовой бирже в дружественной для России юрисдикции.