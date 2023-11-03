СПБ биржа начнет торги ограниченным списком российских бумаг в 14:00
СПБ биржа в 14:00 по Москве начнет торги в режиме основных торгов ограниченным списком ценных бумаг, говорится в сообщении площадки.
Ранее СПБ биржа сообщала, что торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября проводиться не будут, их планируется начать 6 ноября.
США 2 ноября ввели санкции против нескольких российских финансовых компаний, в том числе в отношении СПБ биржи, основной бизнес которой сосредоточен на торговле зарубежными ценными бумагами. По мнению экспертов, санкции могут буквально уничтожить бизнес-модель площадки. По их словам, помещая юрлицо в санкционный список, минфин США блокирует его активы в своей юрисдикции, запрещает долларовые транзакции и проведение операций с американскими контрагентами.
После публикации новости акции СПБ биржи упали на 28,5% по сравнению с закрытием основной сессии прошлого дня, до 124,8 руб. Но к концу основных торгов их стоимость скорректировалась до 129,6 руб. Падение за день составило 23,8%.