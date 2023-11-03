СПБ биржа начнет торги ограниченным списком российских бумаг в 14:00

США 2 ноября ввели санкции против нескольких российских финансовых компаний, в том числе в отношении СПБ биржи, основной бизнес которой сосредоточен на торговле зарубежными ценными бумагами. По мнению экспертов, санкции могут буквально уничтожить бизнес-модель площадки. По их словам, помещая юрлицо в санкционный список, минфин США блокирует его активы в своей юрисдикции, запрещает долларовые транзакции и проведение операций с американскими контрагентами.