Novabev Group отчиталась об увеличении выручки на 17%

В ходе торгов 10 ноября на Мосбирже акции компании подорожали на 2,63% до 5807 руб. По состоянию на 11:50 мск их стоимость составила 5673 руб. (+0,27%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3242,82 пункта (+0,09%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 104,95%.