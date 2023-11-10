Novabev Group отчиталась об увеличении выручки на 17%
Выручка Novabev Group (бывшей Beluga Group) за девять месяцев 2023 г. увеличилась на 17% до 77,7 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
В ходе торгов 10 ноября на Мосбирже акции компании подорожали на 2,63% до 5807 руб. По состоянию на 11:50 мск их стоимость составила 5673 руб. (+0,27%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3242,82 пункта (+0,09%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 104,95%.
EBITDA за девять месяцев выросла на 6% до 12,7 млрд руб. За 12 месяцев эти показатели достигли рекордных значений в 108,7 млрд и 18,1 млрд руб. соответственно, отмечает компания.
Чистая прибыль с января по сентябрь составила 5,3 млрд руб. (+1%), или 455,4 руб. на акцию. Валовая прибыль увеличилась на 10% до 29,4 млрд руб. Количество магазинов выросло на 26% и составило 1581 шт.
Результаты превзошли уровни 2022 г. В отчетный период компании удалось полностью компенсировать выпавшие доходы от экспорта суперпремиального бренда Beluga. Темпы роста в III квартале усилились и продолжают увеличение в связи с наступлением высокого сезона.
Рентабельность по ключевым показателям ожидаемо незначительно снижается из-за активизации открытий новых магазинов «Винлаб». Она будет возвращаться к устойчивым уровням по мере стабилизации роста сети, ожидает компания. По ее мнению, поддержку данным уровням будут обеспечивать диверсифицированный портфель брендов, масштабная дистрибуция и глубокая вертикальная интеграция компании.