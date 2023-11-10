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Инвестиции

Novabev Group отчиталась об увеличении выручки на 17%

Ведомости

Выручка Novabev Group (бывшей Beluga Group) за девять месяцев 2023 г. увеличилась на 17% до 77,7 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

В ходе торгов 10 ноября на Мосбирже акции компании подорожали на 2,63% до 5807 руб. По состоянию на 11:50 мск их стоимость составила 5673 руб. (+0,27%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3242,82 пункта (+0,09%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 104,95%.

EBITDA за девять месяцев выросла на 6% до 12,7 млрд руб. За 12 месяцев эти показатели достигли рекордных значений в 108,7 млрд и 18,1 млрд руб. соответственно, отмечает компания.

Чистая прибыль с января по сентябрь составила 5,3 млрд руб. (+1%), или 455,4 руб. на акцию. Валовая прибыль увеличилась на 10% до 29,4 млрд руб. Количество магазинов выросло на 26% и составило 1581 шт.

Результаты превзошли уровни 2022 г. В отчетный период компании удалось полностью компенсировать выпавшие доходы от экспорта суперпремиального бренда Beluga. Темпы роста в III квартале усилились и продолжают увеличение в связи с наступлением высокого сезона.

Рентабельность по ключевым показателям ожидаемо незначительно снижается из-за активизации открытий новых магазинов «Винлаб». Она будет возвращаться к устойчивым уровням по мере стабилизации роста сети, ожидает компания. По ее мнению, поддержку данным уровням будут обеспечивать диверсифицированный портфель брендов, масштабная дистрибуция и глубокая вертикальная интеграция компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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