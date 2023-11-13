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Инвестиции

Расписки «Русагро» отреагировали ростом на выход отчета за III квартал

Ведомости

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) агрохолдинга «Русагро» в ходе торгов на Мосбирже 13 ноября подорожали почти на 4% до 1582 руб. после публикации отчета по МСФО за III квартал 2023 г.

Стоимость бумаг по состоянию на 12:06 мск составила 1531,6 руб. (+0,64%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3250,54 (+0,26%). С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании – на 132%.

Чистая прибыль «Русагро» выросла в 21 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 25,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,7 раза, до 5 млрд руб., рентабельность по EBITDA возросла до 21% с 10% ранее. Выручка увеличилась на 31% до 71,7 млрд руб.

23 октября «Русагро» опубликовала операционные результаты за III квартал 2023 г. Тогда котировки отреагировали снижением, а после скорректировались. На закрытии торговой сессии 23 октября стоимость бумаг составила 1545,4 руб.

В операционных результатах говорилось, что выручка агрохолдинга за III квартал 2023 г. выросла на 35% в годовом выражении до 78,2 млрд руб. (до межсегментных элиминаций) за счет консолидации группы компаний НМЖК (+14,9 млрд руб.) и увеличения объемов реализации в сельскохозяйственным бизнесе на фоне роста курса доллара к рублю. По итогам девяти месяцев показатель снизился на 1% до 187,7 млрд руб.

Активы компании расположены в 11 регионах: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. Земельный банк составляет 674 000 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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