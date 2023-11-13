Расписки «Русагро» отреагировали ростом на выход отчета за III квартал

В операционных результатах говорилось, что выручка агрохолдинга за III квартал 2023 г. выросла на 35% в годовом выражении до 78,2 млрд руб. (до межсегментных элиминаций) за счет консолидации группы компаний НМЖК (+14,9 млрд руб.) и увеличения объемов реализации в сельскохозяйственным бизнесе на фоне роста курса доллара к рублю. По итогам девяти месяцев показатель снизился на 1% до 187,7 млрд руб.