Расписки «Русагро» отреагировали ростом на выход отчета за III квартал
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) агрохолдинга «Русагро» в ходе торгов на Мосбирже 13 ноября подорожали почти на 4% до 1582 руб. после публикации отчета по МСФО за III квартал 2023 г.
Стоимость бумаг по состоянию на 12:06 мск составила 1531,6 руб. (+0,64%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3250,54 (+0,26%). С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании – на 132%.
Чистая прибыль «Русагро» выросла в 21 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 25,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,7 раза, до 5 млрд руб., рентабельность по EBITDA возросла до 21% с 10% ранее. Выручка увеличилась на 31% до 71,7 млрд руб.
23 октября «Русагро» опубликовала операционные результаты за III квартал 2023 г. Тогда котировки отреагировали снижением, а после скорректировались. На закрытии торговой сессии 23 октября стоимость бумаг составила 1545,4 руб.
В операционных результатах говорилось, что выручка агрохолдинга за III квартал 2023 г. выросла на 35% в годовом выражении до 78,2 млрд руб. (до межсегментных элиминаций) за счет консолидации группы компаний НМЖК (+14,9 млрд руб.) и увеличения объемов реализации в сельскохозяйственным бизнесе на фоне роста курса доллара к рублю. По итогам девяти месяцев показатель снизился на 1% до 187,7 млрд руб.
Активы компании расположены в 11 регионах: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. Земельный банк составляет 674 000 га.