Газета
Инвестиции

Банки Израиля начали ограничивать операции по счетам российских инвесторов

Ведомости

Крупные израильские банки начали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами российских граждан или налоговых резидентов из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear, пишет РБК со ссылкой на основателя международной финансовой компании SmartGen Ltd. Марка Ойгмана.

«На этой неделе пошли повальные блокировки [счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear]. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — рассказал он.

Эксперт также допускает сегрегацию в будущем и активов, учитываемых через люксембургский Clearstream. Под ограничения попадают в том числе и россияне с израильским паспортом, подчеркнул он. Избежать обособления счетов можно при наличии паспорта европейской страны, но каждый банк сам решает, наличии каких европейских гражданств поможет избежать сегрегации.

Ойгман также заметил, что израильские банки о рисках ограничений начали предупреждать многих своих клиентов еще на прошлой неделе, в результате чего те успели продать свои активы, подпадающие под сегрегацию. С обособленных счетов не получится выводить денежные средства и продавать ценные бумаги, но можно выводить купоны при условии, что объем таких операций составляет менее 100 000 евро в год. Кроме того, запрещено совершать сделки и переводы ценных бумаг, но разрешено зачислять по ним купоны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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