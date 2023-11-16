Банки Израиля начали ограничивать операции по счетам российских инвесторов
«На этой неделе пошли повальные блокировки [счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear]. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — рассказал он.
Эксперт также допускает сегрегацию в будущем и активов, учитываемых через люксембургский Clearstream. Под ограничения попадают в том числе и россияне с израильским паспортом, подчеркнул он. Избежать обособления счетов можно при наличии паспорта европейской страны, но каждый банк сам решает, наличии каких европейских гражданств поможет избежать сегрегации.
Ойгман также заметил, что израильские банки о рисках ограничений начали предупреждать многих своих клиентов еще на прошлой неделе, в результате чего те успели продать свои активы, подпадающие под сегрегацию. С обособленных счетов не получится выводить денежные средства и продавать ценные бумаги, но можно выводить купоны при условии, что объем таких операций составляет менее 100 000 евро в год. Кроме того, запрещено совершать сделки и переводы ценных бумаг, но разрешено зачислять по ним купоны.