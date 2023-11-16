Банки Израиля начали ограничивать операции по счетам российских инвесторов

Ойгман также заметил, что израильские банки о рисках ограничений начали предупреждать многих своих клиентов еще на прошлой неделе, в результате чего те успели продать свои активы, подпадающие под сегрегацию. С обособленных счетов не получится выводить денежные средства и продавать ценные бумаги, но можно выводить купоны при условии, что объем таких операций составляет менее 100 000 евро в год. Кроме того, запрещено совершать сделки и переводы ценных бумаг, но разрешено зачислять по ним купоны.