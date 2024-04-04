Торги на казахстанской бирже ITS не возобновились в I квартале
Казахстанская биржа ITS не смогла возобновить торги в I квартале, приостановленные в ноябре 2023 г. из-за включения «СПБ биржи» в санкционные списки США. Об этом пишет Frank Media.
До попадания «СПБ биржи» под санкции ITS работала на клиринговой и расчетной инфраструктуре российской торговой площадки. Расчетным депозитарием и центральным контрагентом казахстанской биржи были «СПБ банк» и «СПБ клиринг».
О временном прекращении торгов ITS объявила 21 ноября. В июне биржа заявляла, что работает над созданием собственной расчетно-клиринговой инфраструктуры на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Запуск собственной инфраструктуры ITS планировала в I квартале 2024 г.
До конца января 2021 г. «СПБ биржа» владела 10% акций ITS, затем российская торговая площадка вышла из состава акционеров. Мажоритарная доля в ITS в размере 80% +1 акция принадлежит специальному инвестиционному фонду Foundation for the Support and Development of International Financial Center (НКО для инвестиций в развитие финансовой инфраструктуры Казахстана). Владельцем еще 10% акций ITS является «дочка» Freedom Holding – Freedom Kazakhstan.
ITS создали в феврале 2023 г., торги на бирже стартовали в июне. Изначально инвесторы получили доступ к примерно 1500 акций и депозитарных расписок, которые листингуются на Нью-Йоркской бирже и Nasdaq.