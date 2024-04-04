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Торги на казахстанской бирже ITS не возобновились в I квартале

Ведомости

Казахстанская биржа ITS не смогла возобновить торги в I квартале, приостановленные в ноябре 2023 г. из-за включения «СПБ биржи» в санкционные списки США. Об этом пишет Frank Media.

До попадания «СПБ биржи» под санкции ITS работала на клиринговой и расчетной инфраструктуре российской торговой площадки. Расчетным депозитарием и центральным контрагентом казахстанской биржи были «СПБ банк» и «СПБ клиринг». 

О временном прекращении торгов ITS объявила 21 ноября. В июне биржа заявляла, что работает над созданием собственной расчетно-клиринговой инфраструктуры на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Запуск собственной инфраструктуры ITS планировала в I квартале 2024 г.

До конца января 2021 г. «СПБ биржа» владела 10% акций ITS, затем российская торговая площадка вышла из состава акционеров. Мажоритарная доля в ITS в размере 80% +1 акция принадлежит специальному инвестиционному фонду Foundation for the Support and Development of International Financial Center (НКО для инвестиций в развитие финансовой инфраструктуры Казахстана). Владельцем еще 10% акций ITS является «дочка» Freedom Holding – Freedom Kazakhstan.

ITS создали в феврале 2023 г., торги на бирже стартовали в июне. Изначально инвесторы получили доступ к примерно 1500 акций и депозитарных расписок, которые листингуются на Нью-Йоркской бирже и Nasdaq.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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