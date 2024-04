Торги на казахстанской бирже ITS не возобновились в I квартале

До конца января 2021 г. «СПБ биржа» владела 10% акций ITS, затем российская торговая площадка вышла из состава акционеров. Мажоритарная доля в ITS в размере 80% +1 акция принадлежит специальному инвестиционному фонду Foundation for the Support and Development of International Financial Center (НКО для инвестиций в развитие финансовой инфраструктуры Казахстана). Владельцем еще 10% акций ITS является «дочка» Freedom Holding – Freedom Kazakhstan.