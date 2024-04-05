МФК «Займер» объявила ценовой диапазон IPO

Ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) МФК «Займер» установлен на уровне от 235 до 270 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 до 27 млрд руб. Об этом сообщила компания.