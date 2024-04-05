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МФК «Займер» объявила ценовой диапазон IPO

Ведомости

Ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) МФК «Займер» установлен на уровне от 235 до 270 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 до 27 млрд руб. Об этом сообщила компания.

Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб. Акции предложит единственный акционер «Займера», который сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.

Сбор заявок от инвесторов будет проходить с 5 по 11 апреля 2024 г. По итогам предварительного диалога с институциональными инвесторами компания получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO.

Ожидается, что старт торгов акциями начнется 12 апреля 2024 г. под тикером ZAYM и ISIN RU000A107RM8 после объявления цены IPO. Акции войдут в третий котировальный список ценных бумаг на Московской бирже.

МФК «Займер» может стать пятой российской компанией, которая провела IPO в этом году. До этого размещение уже провели оператор каршеринга «Делимобиль», ЛВЗ «Кристалл», разработчик программного обеспечения «Диасофт» и лизинговая компания «Европлан».

МФК «Займер» – это финтех-сервис выдачи микрозаймов онлайн, специализирующийся на работе с физлицами, которым необходимы займы PDL. В конце февраля «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Займера» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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