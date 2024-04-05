МФК «Займер» объявила ценовой диапазон IPO
Ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) МФК «Займер» установлен на уровне от 235 до 270 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 до 27 млрд руб. Об этом сообщила компания.
Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб. Акции предложит единственный акционер «Займера», который сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.
Сбор заявок от инвесторов будет проходить с 5 по 11 апреля 2024 г. По итогам предварительного диалога с институциональными инвесторами компания получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO.
Ожидается, что старт торгов акциями начнется 12 апреля 2024 г. под тикером ZAYM и ISIN RU000A107RM8 после объявления цены IPO. Акции войдут в третий котировальный список ценных бумаг на Московской бирже.
МФК «Займер» может стать пятой российской компанией, которая провела IPO в этом году. До этого размещение уже провели оператор каршеринга «Делимобиль», ЛВЗ «Кристалл», разработчик программного обеспечения «Диасофт» и лизинговая компания «Европлан».
МФК «Займер» – это финтех-сервис выдачи микрозаймов онлайн, специализирующийся на работе с физлицами, которым необходимы займы PDL. В конце февраля «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Займера» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.