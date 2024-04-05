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В Думе предложили ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня до конца года

Ведомости

Комитет госдумы по бюджетам и налогу одобрил поправку в Налоговый кодекс, которая предполагает дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г. в размере 78 000 руб. за кг золота, чтобы решить проблему выпадения доходов бюджета РФ от экспортных пошлин по золоту.

«Предлагается установить такой коэффициент специально для золотодобывающих организаций 78 000 руб. на килограмм золота, содержащемся в полезном ископаемом. Это как раз в период с 1 июня по 31 декабря сбора в НДПИ – как раз это будет равно практически годовому сбору от вывозной таможенной пошлины, которую планировалось собрать в 2024 г.», – прокомментировала поправки первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева (цитата по «РИА Новости»).

В 13:08 мск июньский фьючерс на золото торговался по $2313,35 за тройскую унцию – на 0,21% дороже уровня закрытия торгов предыдущего дня. С начала торговой сессии стоимость драгметалла снижалась, цена достигала минимума в 11:15 мск и сократилась к закрытию на 0,85% до $2289,15 за унцию. 

Активный рост стоимости золота на бирже начался 15 февраля. За неполные два месяца драгоценный металл подорожал на 15,25%, с начала года – на 10,49%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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