В Думе предложили ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня до конца года
Комитет госдумы по бюджетам и налогу одобрил поправку в Налоговый кодекс, которая предполагает дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г. в размере 78 000 руб. за кг золота, чтобы решить проблему выпадения доходов бюджета РФ от экспортных пошлин по золоту.
«Предлагается установить такой коэффициент специально для золотодобывающих организаций 78 000 руб. на килограмм золота, содержащемся в полезном ископаемом. Это как раз в период с 1 июня по 31 декабря сбора в НДПИ – как раз это будет равно практически годовому сбору от вывозной таможенной пошлины, которую планировалось собрать в 2024 г.», – прокомментировала поправки первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева (цитата по «РИА Новости»).
В 13:08 мск июньский фьючерс на золото торговался по $2313,35 за тройскую унцию – на 0,21% дороже уровня закрытия торгов предыдущего дня. С начала торговой сессии стоимость драгметалла снижалась, цена достигала минимума в 11:15 мск и сократилась к закрытию на 0,85% до $2289,15 за унцию.
Активный рост стоимости золота на бирже начался 15 февраля. За неполные два месяца драгоценный металл подорожал на 15,25%, с начала года – на 10,49%.