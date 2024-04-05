В Думе предложили ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня до конца года

«Предлагается установить такой коэффициент специально для золотодобывающих организаций 78 000 руб. на килограмм золота, содержащемся в полезном ископаемом. Это как раз в период с 1 июня по 31 декабря сбора в НДПИ – как раз это будет равно практически годовому сбору от вывозной таможенной пошлины, которую планировалось собрать в 2024 г.», – прокомментировала поправки первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева (цитата по «РИА Новости»).