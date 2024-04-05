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Whoosh ожидает роста выручки по итогам 2024 года минимум на 30%

Ведомости

Кикшеринг-сервис Whoosh рассчитывает на рост выручки по итогам 2024 г. минимум на 30% только за счет расширения парка самокатов. С учетом других драйверов темпы роста будут еще выше, спрогнозировал в эфире Telegram-канала «Мои инвестиции» финансовый директор компании Алексей Синявский.

Акции Whoosh в 12:46 мск торговались по 315,97 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня котировки снизились на 0,95%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,4% до 3393,97 пункта, транспортный индекс прибавил 0,14% и составил 2001,91 п. С начала года бумаги компании подорожали на 45,41%, бенчмарки выросли на 9,51 и 12,51% соответственно.

«Мы все время докупали флот и, возможно, в этом году это тоже будет происходить. Минимальный guidance можно дать – плюс 30% к тому, что было в прошлом году. <...> На самом деле ожидаем лучше [результаты по выручке – “Ведомости”], потому что, кроме количества самокатов [как драйвера роста], есть еще количество поездок на самокат и цена этой поездки, или цена минуты в среднем», – пояснил Синявский (цитата по «Интерфаксу»).

За 2023 г. Whoosh получил выручку в размере 10,7 млрд руб. – на 68% выше год к году. С учетом прогноза финансового директора компании по итогам 2024 г. показатель может увеличиться минимум до 13,9 млрд руб.

В прошедшем году компания расширила флот самокатов до 149 900 устройств. С 2022 г. флот вырос на 83,25%, с 2021 г. – в 3,7 раза. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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