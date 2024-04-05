Whoosh ожидает роста выручки по итогам 2024 года минимум на 30%

«Мы все время докупали флот и, возможно, в этом году это тоже будет происходить. Минимальный guidance можно дать – плюс 30% к тому, что было в прошлом году. <...> На самом деле ожидаем лучше [результаты по выручке – “Ведомости”], потому что, кроме количества самокатов [как драйвера роста], есть еще количество поездок на самокат и цена этой поездки, или цена минуты в среднем», – пояснил Синявский (цитата по «Интерфаксу»).