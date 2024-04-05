Инвесторы «Эсэфай» одобрили погашение 45% акций холдинга

Стоимость акций «Эсэфай» на фоне новости снижалась на торгах на 10,7% к закрытию предыдущей основной сессии торгов до дневного минимума в 1650 руб. К 15:36 мск цена скорректировалась до 1827,2 руб. – 1,1% ниже закрытия. Индекс Мосбиржи сократился на 0,5% к закрытию до 3391,8 пункта. С начала года котировки компании увеличились в 3,4 раза, бенчмарк вырос на 9,4%.