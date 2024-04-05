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Инвесторы «Эсэфай» одобрили погашение 45% акций холдинга

Ведомости

Акционеры инвестиционного холдинга «Эсэфай» (SFI) утвердили сокращение акционерного капитала через погашение ценных бумаг. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Стоимость акций «Эсэфай» на фоне новости снижалась на торгах на 10,7% к закрытию предыдущей основной сессии торгов до дневного минимума в 1650 руб. К 15:36 мск цена скорректировалась до 1827,2 руб. – 1,1% ниже закрытия. Индекс Мосбиржи сократился на 0,5% к закрытию до 3391,8 пункта. С начала года котировки компании увеличились в 3,4 раза, бенчмарк вырос на 9,4%.

«Эсэфай» планирует погасить 61,4 млн обыкновенных акций – 45% от общего количества бумаг компании. На конец 2023 г. акционерный капитал холдинга составлял 111,6 млн бумаг, следует из годового отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). С учетом текущих котировок «Эсэфай» может направить на погашение акций 112,2 млрд руб.

Из отчета по МСФО за 2023 г. следует, что чистая прибыль холдинга за период выросла в 3,2 раза до 19,5 млрд руб. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход увеличился на 123% и составил 34,9 млрд руб. 

Активы холдинга за год повысились на на 36% до 312 млрд руб. капитал на конец 2023 г. увеличился на 30% г/г и достиг 80,7 млрд руб. Чистый долг компании сократился на 12,3% до 10,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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