Инвесторы «Эсэфай» одобрили погашение 45% акций холдинга
Акционеры инвестиционного холдинга «Эсэфай» (SFI) утвердили сокращение акционерного капитала через погашение ценных бумаг. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость акций «Эсэфай» на фоне новости снижалась на торгах на 10,7% к закрытию предыдущей основной сессии торгов до дневного минимума в 1650 руб. К 15:36 мск цена скорректировалась до 1827,2 руб. – 1,1% ниже закрытия. Индекс Мосбиржи сократился на 0,5% к закрытию до 3391,8 пункта. С начала года котировки компании увеличились в 3,4 раза, бенчмарк вырос на 9,4%.
«Эсэфай» планирует погасить 61,4 млн обыкновенных акций – 45% от общего количества бумаг компании. На конец 2023 г. акционерный капитал холдинга составлял 111,6 млн бумаг, следует из годового отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). С учетом текущих котировок «Эсэфай» может направить на погашение акций 112,2 млрд руб.
Из отчета по МСФО за 2023 г. следует, что чистая прибыль холдинга за период выросла в 3,2 раза до 19,5 млрд руб. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход увеличился на 123% и составил 34,9 млрд руб.
Активы холдинга за год повысились на на 36% до 312 млрд руб. капитал на конец 2023 г. увеличился на 30% г/г и достиг 80,7 млрд руб. Чистый долг компании сократился на 12,3% до 10,7 млрд руб.