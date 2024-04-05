Объем торгов на AIX вырос в семь раз за счет сделок между инвесторами Polymetal

«Мы сохраняем приверженность нашим стратегическим целям и стремимся к увеличению объемов торгов, которые продемонстрировали положительные показатели в первые три месяца 2024 г. Такое уверенное начало года мотивирует нас удвоить усилия и предложить бизнес-решения, которые будут эффективно удовлетворять потребности наших клиентов», – прокомментировала председатель правления AIX Асель Мукажанова.