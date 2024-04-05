Объем торгов на AIX вырос в семь раз за счет сделок между инвесторами Polymetal
Так, совокупный объем торгов на AIX в I квартале 2024 г. вырос в семь раз г/г и составил $463 млн против $67 млн в 2023 г.
По состоянию на 1 апреля, в официальный список AIX входят 165 выпусков ценных бумаг 101 различных эмитентов. Общий объем привлеченного капитала с момента запуска биржи составил $4,8 млрд.
«Мы сохраняем приверженность нашим стратегическим целям и стремимся к увеличению объемов торгов, которые продемонстрировали положительные показатели в первые три месяца 2024 г. Такое уверенное начало года мотивирует нас удвоить усилия и предложить бизнес-решения, которые будут эффективно удовлетворять потребности наших клиентов», – прокомментировала председатель правления AIX Асель Мукажанова.
Главным событием квартала биржа называет первичное публичное предложение (IPO) Air Astana. Биржа также отмечает интерес розничных инвесторов – половина от общего числа заявок (более 29 000). Цена предложения была установлена на уровне $9,5 за глобальную депозитарную расписку и 1073,83 тенге ($2,39) за акцию.