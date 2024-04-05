/ Инвестиции

Объем торгов на AIX вырос в семь раз за счет сделок между инвесторами Polymetal

Ведомости

Astana International Exchange (AIX) представила результаты деятельности биржи за первые три месяца 2024 г. и сообщила о беспрецедентном росте объема торгов, который был вызван серией переговорных крупных сделок, проведенных международными институциональными инвесторами Polymetal.

Так, совокупный объем торгов на AIX в I квартале 2024 г. вырос в семь раз г/г и составил $463 млн против $67 млн в 2023 г.

По состоянию на 1 апреля, в официальный список AIX входят 165 выпусков ценных бумаг 101 различных эмитентов. Общий объем привлеченного капитала с момента запуска биржи составил $4,8 млрд.

«Мы сохраняем приверженность нашим стратегическим целям и стремимся к увеличению объемов торгов, которые продемонстрировали положительные показатели в первые три месяца 2024 г. Такое уверенное начало года мотивирует нас удвоить усилия и предложить бизнес-решения, которые будут эффективно удовлетворять потребности наших клиентов», – прокомментировала председатель правления AIX Асель Мукажанова.

Главным событием квартала биржа называет первичное публичное предложение (IPO) Air Astana. Биржа также отмечает интерес розничных инвесторов – половина от общего числа заявок (более 29 000). Цена предложения была установлена на уровне $9,5 за глобальную депозитарную расписку и 1073,83 тенге ($2,39) за акцию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных