Мосбиржа планирует внедрить сервис для пропорциональной аллокации на IPO

В марте директор Мосбиржи по взаимодействию с эмитентами и органами власти Елена Курицына призвала эмитентов в ходе IPO раскрывать спрос со стороны институциональных инвесторов при объявлении об открытии книги заявок. Она считает, что это поможет избежать ситуаций, когда инвесторы получают гораздо меньше акций, чем рассчитывали при подаче заявки.