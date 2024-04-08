Мосбиржа планирует внедрить сервис для пропорциональной аллокации на IPO
Московская биржа собирается внедрить механизм, который сделает аллокацию на первичном публичном размещении акций (IPO) более равномерной. Об этом сообщил РБК директор департамента фондового рынка торговой площадки Борис Блохин.
В 11:06 мск стоимость акций Мосбиржи составила 232,4 руб. – на 0,6% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 5 апреля. Индекс Мосбиржи с закрытия увеличился на 0,6% до 3414,7 пункта, финансовый индекс прибавил 0,5% до 11 076,2 п. С начала года котировки торговой площадки выросли на 22,9%, бенчмарки – на 10,2 и 11,3% соответственно.
«В рамках нашей торговой системы мы осуществляем специальную доработку, которая называется «Смарт-Аллокатор». В ней будет много сценариев аллокации, которые организаторы смогут реализовать нажатием одной кнопки», – уточнил Блохин.
«Смарт-Аллокатор» будет позволять удовлетворять все заявки равномерно между всеми участниками IPO или определять одинаковую аллокацию для отдельных типов инвесторов. Механизм также позволяет установить минимальную аллокацию по каждой заявке, привел пример топ-менеджер.
Мосбиржа планирует со временем увеличить количество сценариев аллокации в зависимости от запросов участников торгов. «Смарт-Аллокатор» должен стать полностью настраиваемым сервисом, который позволит организаторам IPO создавать сценарии индивидуально под каждого эмитента, отметил Блохин. Он уточнил, что все сценарии аллокации разрабатываются с учетом уже прошедших IPO и после консультаций с представителями рынка.
Новый механизм может начать действовать в III квартале 2024 г., уточнил топ-менеджер. Сервис будет встроен в инфраструктуру Мосбиржи, участникам рынка не потребуется проводить дополнительные технические доработки, подчеркнул Блохин.
В марте директор Мосбиржи по взаимодействию с эмитентами и органами власти Елена Курицына призвала эмитентов в ходе IPO раскрывать спрос со стороны институциональных инвесторов при объявлении об открытии книги заявок. Она считает, что это поможет избежать ситуаций, когда инвесторы получают гораздо меньше акций, чем рассчитывали при подаче заявки.