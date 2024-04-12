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МТС-банк официально заявил о проведении IPO на Московской бирже

Ведомости

МТС-банк заявил о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Намерение стать публичной компанией подтверждает выход МТС-банка на новый этап развития. Это придаст дополнительное ускорение прибыльному росту Банка и тем самым позволит создать дополнительную стоимость для акционеров», – прокомментировал председатель правления МТС-банка Илья Филатов.

Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Мажоритарный акционер банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему акции, отмечается в пресс-релизе. Таким образом, по итогам IPO «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале.

В рамках предложения предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.

Подать заявку на приобретение можно будет через ведущих российских брокеров, в том числе через брокера «МТС Банк».

Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO МТС-банка может составить 15%, говорил РБК председатель правления банка Илья Филатов. В дальнейшем возможно увеличение free-float, отмечал он.

13 марта руководство МТС-банка одобрило допэмиссию акций. Тогда же акционеры приняли решение о подаче заявления о листинге ценных бумаг на Московской бирже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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