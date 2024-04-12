МТС-банк официально заявил о проведении IPO на Московской бирже
МТС-банк заявил о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Намерение стать публичной компанией подтверждает выход МТС-банка на новый этап развития. Это придаст дополнительное ускорение прибыльному росту Банка и тем самым позволит создать дополнительную стоимость для акционеров», – прокомментировал председатель правления МТС-банка Илья Филатов.
Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Мажоритарный акционер банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему акции, отмечается в пресс-релизе. Таким образом, по итогам IPO «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале.
В рамках предложения предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.
Подать заявку на приобретение можно будет через ведущих российских брокеров, в том числе через брокера «МТС Банк».
13 марта руководство МТС-банка одобрило допэмиссию акций. Тогда же акционеры приняли решение о подаче заявления о листинге ценных бумаг на Московской бирже.