Котировки золотодобытчиков выросли до 19% на фоне рекорда стоимости золота

Индекс Мосбиржи в 12:46 мск составил 3456,3 пункта и увеличился с закрытия на 0,46%. Индекс металлов и добычи вырос на 1,67% до 9126,6 п. С начала года бенчмарки увеличились на 11,5 и 17,4% соответственно. Котировки «Бурятзолота» за этот период увеличились на 36,7%, «префов» и «обычек» «Лензолота» – на 25,2 и 12,6% соответственно. Стоимость акций ЮГК с начала года выросла на 70,8%, «Селигдара» – на 31,9%, «Полюса» – на 36,5%. Бумаги Polymetal за период подешевели на 35%.