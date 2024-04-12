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Котировки золотодобытчиков выросли до 19% на фоне рекорда стоимости золота

Ведомости

Котировки акций золотодобывающих компаний на Московской бирже выросли на фоне обновления исторического рекорда биржевой стоимости золота. На пиках рост стоимости бумаг в секторе к закрытию основной торговой сессии предыдущего дня достигал от 2,6 до 19%.

Сильнее всего на торгах подорожали акции «Бурятзолота» – максимально котировки росли на 19% до 2240 руб. К 12:46 мск они скорректировалась до 2069 руб. – на 9,9% выше закрытия. Привилегированные акции «Лензолота» на пиках дорожали на 15,3% до 3205 руб., в 12:46 мск они торговались по 3080 руб. – на 10,8% дороже. Максимальная за день стоимость акций «Лензолота» составила 18 070 руб. – на 8,9% выше закрытия. К 12:46 мск она скорректировалась до 17 790 руб. и увеличилась на 7,2%.

Акции «Южуралзолота» (ЮГК) на пиках выросли на 8,3% до 1,1357 руб., в 12:46 мск они торговались по 1,0914 руб. – на 4,1% дороже уровня закрытия. Бумаги «Селигдара» максимально дорожали на 5% до 84,3 руб., к 12:46 мск скорректировалась до 84,07 руб. и прибавила с закрытия 4,7%. 

Котировки «Полюса» максимально увеличивались на 4,9% до 14 600 руб., в 12:46 мск акции стоили 14 571 руб. – на 4,7% дороже, чем на закрытии. Бумаги Polymetal максимально дорожали на 2,6% до 334,5 руб., к 12:46 мск их стоимость скорректировалась до 331,6 руб. и выросла с закрытия на 1,7%. 

Индекс Мосбиржи в 12:46 мск составил 3456,3 пункта и увеличился с закрытия на 0,46%. Индекс металлов и добычи вырос на 1,67% до 9126,6 п. С начала года бенчмарки увеличились на 11,5 и 17,4% соответственно. Котировки «Бурятзолота» за этот период увеличились на 36,7%, «префов» и «обычек» «Лензолота» – на 25,2 и 12,6% соответственно. Стоимость акций ЮГК с начала года выросла на 70,8%, «Селигдара» – на 31,9%, «Полюса» – на 36,5%. Бумаги Polymetal за период подешевели на 35%.

Стоимость июньского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) побила исторический рекорд и достигла $2417,4 за тройскую унцию и увеличилась с закрытия торгов предыдущего дня на 1%. В 12:46 мск она скорректировалась до $2414,1 – на 0,8% выше закрытия. Золото стало активно дорожать с 15 февраля. За неполные два месяца котировки драгметалла выросли на 20,3%, с начала года – на 16,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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