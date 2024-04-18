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Производитель чипов TSMC в I квартале нарастил чистую прибыль на 8,9%

Ведомости

 Тайваньский производитель микросхем TSMC сообщил о росте чистой прибыли за I квартал на 8,9% до $6,95 млрд (по текущему курсу).

Чистая прибыль TSMC за январь-март выросла до 225,5 млрд новых тайваньских долларов ($6,95 млрд) с 206,9 млрд ($6,38 млрд) годом ранее. Показатель превысил оценку LSEG в размере 218,1 млрд новых тайваньских долларов ($6,72 млрд), которая учитывает прогнозы аналитиков, пишет Reuters.

Чистая выручка производителя микросхем составила 592,64 млрд новых тайваньских долларов ($18,26 млрд) против ожидаемых 582,94 млрд новых тайваньских долларов ($17,96 млрд). Прогноз по выручке за I квартал составлял диапазон от $18 до 18,8 млрд.

«Мы ожидаем, что во II квартале 2024 г. наш бизнес будет поддерживаться высоким спросом на ведущие в отрасли 3-нанометровые и 5-нанометровые технологии и частично компенсироваться сохраняющейся сезонностью смартфонов», – приводит CNBC слова финансового директора Уэнделла Хуанга во время отчета о прибыли компании.

Гендиректор TSMC Си Си Вэй добавил, что, по оценкам компании, доход от процессоров ИИ «более чем удвоится в этом году».

Акции TSMC, котирующиеся на бирже в Тайбэе, выросли в этом году на 36%. 18 апреля котировки не отреагировали, отмечает Reuters.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) – крупнейший в мире производитель микросхем, является крупным поставщиком для Apple и Nvidia.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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