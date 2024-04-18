Производитель чипов TSMC в I квартале нарастил чистую прибыль на 8,9%
Тайваньский производитель микросхем TSMC сообщил о росте чистой прибыли за I квартал на 8,9% до $6,95 млрд (по текущему курсу).
Чистая прибыль TSMC за январь-март выросла до 225,5 млрд новых тайваньских долларов ($6,95 млрд) с 206,9 млрд ($6,38 млрд) годом ранее. Показатель превысил оценку LSEG в размере 218,1 млрд новых тайваньских долларов ($6,72 млрд), которая учитывает прогнозы аналитиков, пишет Reuters.
Чистая выручка производителя микросхем составила 592,64 млрд новых тайваньских долларов ($18,26 млрд) против ожидаемых 582,94 млрд новых тайваньских долларов ($17,96 млрд). Прогноз по выручке за I квартал составлял диапазон от $18 до 18,8 млрд.
«Мы ожидаем, что во II квартале 2024 г. наш бизнес будет поддерживаться высоким спросом на ведущие в отрасли 3-нанометровые и 5-нанометровые технологии и частично компенсироваться сохраняющейся сезонностью смартфонов», – приводит CNBC слова финансового директора Уэнделла Хуанга во время отчета о прибыли компании.
Гендиректор TSMC Си Си Вэй добавил, что, по оценкам компании, доход от процессоров ИИ «более чем удвоится в этом году».
Акции TSMC, котирующиеся на бирже в Тайбэе, выросли в этом году на 36%. 18 апреля котировки не отреагировали, отмечает Reuters.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) – крупнейший в мире производитель микросхем, является крупным поставщиком для Apple и Nvidia.