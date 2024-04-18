Производитель чипов TSMC в I квартале нарастил чистую прибыль на 8,9%

«Мы ожидаем, что во II квартале 2024 г. наш бизнес будет поддерживаться высоким спросом на ведущие в отрасли 3-нанометровые и 5-нанометровые технологии и частично компенсироваться сохраняющейся сезонностью смартфонов», – приводит CNBC слова финансового директора Уэнделла Хуанга во время отчета о прибыли компании.