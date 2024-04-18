МТС-банк рассчитывает получить 10-12 млрд рублей по итогам IPO
МТС-банк планирует привлечь в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) от 10 до 12 млрд руб. Сбор заявок от инвесторов на участие в размещении может стартовать в ближайшие дни, заявил вице-президент кредитной организации Сергей Ульев на вебинаре инвестиционного банка «Синара».
Также в ближайшие дни МТС-банк планирует объявить ценовой диапазон IPO, добавил Ульев. Он отметил, что кредитная организация рассчитывает на формирование «сбалансированной» книги заявок и значимой долей участия институциональных инвесторов в размещении.
«Мы внимательно изучаем опыт предыдущих сделок на рынке и хотим пойти по не спекулятивному пути, чтобы не задирать цену по максимуму и не запускать туда [в книгу заявок] несбалансированный спрос», – продолжил Ульев (цитата по «Интерфаксу»).
Топ-менеджер отметил, что в IPO МТС-банка может быть проведена friends & family часть, то есть акции кредитной организации планируется предложить ее сотрудникам самого банка и группы МТС. Мажоритарный акционер кредитной организации – МТС – не планирует продавать принадлежащие ему акции в ходе IPO, добавил Ульев. Дополнительных планов по вторичному размещению акций (SPO) и обратному выкупу на текущий момент нет, подчеркнул он.
Глава финансового блока МТС-банка Дмитрий Серебренников добавил в ходе вебинара, что кредитная организация планирует направлять на выплату дивидендов от 25 до 50% чистой прибыли в соответствии с новой дивполитикой. Первые дивиденды инвесторы могут получить в 2025 г. по итогам текущего года.