МТС-банк рассчитывает получить 10-12 млрд рублей по итогам IPO

Топ-менеджер отметил, что в IPO МТС-банка может быть проведена friends & family часть, то есть акции кредитной организации планируется предложить ее сотрудникам самого банка и группы МТС. Мажоритарный акционер кредитной организации – МТС – не планирует продавать принадлежащие ему акции в ходе IPO, добавил Ульев. Дополнительных планов по вторичному размещению акций (SPO) и обратному выкупу на текущий момент нет, подчеркнул он.