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МТС-банк рассчитывает получить 10-12 млрд рублей по итогам IPO

Ведомости

МТС-банк планирует привлечь в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) от 10 до 12 млрд руб. Сбор заявок от инвесторов на участие в размещении может стартовать в ближайшие дни, заявил вице-президент кредитной организации Сергей Ульев на вебинаре инвестиционного банка «Синара».

Также в ближайшие дни МТС-банк планирует объявить ценовой диапазон IPO, добавил Ульев. Он отметил, что кредитная организация рассчитывает на формирование «сбалансированной» книги заявок и значимой долей участия институциональных инвесторов в размещении.

«Мы внимательно изучаем опыт предыдущих сделок на рынке и хотим пойти по не спекулятивному пути, чтобы не задирать цену по максимуму и не запускать туда [в книгу заявок] несбалансированный спрос», – продолжил Ульев (цитата по «Интерфаксу»). 

Топ-менеджер отметил, что в IPO МТС-банка может быть проведена friends & family часть, то есть акции кредитной организации планируется предложить ее сотрудникам самого банка и группы МТС. Мажоритарный акционер кредитной организации – МТС – не планирует продавать принадлежащие ему акции в ходе IPO, добавил Ульев. Дополнительных планов по вторичному размещению акций (SPO) и обратному выкупу на текущий момент нет, подчеркнул он.

Глава финансового блока МТС-банка Дмитрий Серебренников добавил в ходе вебинара, что кредитная организация планирует направлять на выплату дивидендов от 25 до 50% чистой прибыли в соответствии с новой дивполитикой. Первые дивиденды инвесторы могут получить в 2025 г. по итогам текущего года. 

Ранее Мосбиржа сообщила, что акции МТС-банка будут допущены к торгам с 25 апреля. Торговая площадка включит бумаги в первый уровень листинга под тикером MBNK.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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