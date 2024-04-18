Мосбиржа включит акции МТС-банка в первый уровень листинга
Московская биржа допустит акции МТС-банка к торгам с 25 апреля. Бумаги кредитной организации включат в первый уровень листинга, сообщается на сайте торговой площадки.
Акциям МТС-банка присвоили тикер MBNK. Регистрационный номер выпуска – 10102268B от 29 апреля 1993 г.
МТС-банк объявил о планах по проведению первичного публичного предложения акций (IPO) 12 апреля. Месяцем ранее совет директоров кредитной организации утвердил проведение дополнительной эмиссии акций и принял решение подать заявление о листинге на Мосбирже.
Рыночная стоимость МТС-банка в рамках IPO может составить до 115 млрд руб. Размещение может пройти с дисконтом, что оставляет потенциал для роста стоимости бумаг на торгах.
Доля акций МТС-банка в свободном обращении (free-float) по итогам IPO может составить 15%, говорил в марте председатель правления кредитной организации Илья Филатов. В дальнейшем возможно увеличение free-float, отмечал он.