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Мосбиржа включит акции МТС-банка в первый уровень листинга

Ведомости

Московская биржа допустит акции МТС-банка к торгам с 25 апреля. Бумаги кредитной организации включат в первый уровень листинга, сообщается на сайте торговой площадки.

Акциям МТС-банка присвоили тикер MBNK. Регистрационный номер выпуска – 10102268B от 29 апреля 1993 г. 

МТС-банк объявил о планах по проведению первичного публичного предложения акций (IPO) 12 апреля. Месяцем ранее совет директоров кредитной организации утвердил проведение дополнительной эмиссии акций и принял решение подать заявление о листинге на Мосбирже.

Рыночная стоимость МТС-банка в рамках IPO может составить до 115 млрд руб. Размещение может пройти с дисконтом, что оставляет потенциал для роста стоимости бумаг на торгах.

Доля акций МТС-банка в свободном обращении (free-float) по итогам IPO может составить 15%, говорил в марте председатель правления кредитной организации Илья Филатов. В дальнейшем возможно увеличение free-float, отмечал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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