Стоимость МТС-банка в рамках IPO может составить до 115 млрд рублей
Капитализация МТС-банка в рамках первичного публичного предложения акций (IPO) может составить до 115 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на знакомого с деталями размещения источника.
Собеседник агентства уточняет, что IPO МТС-банка может пройти с дисконтом. Это оставляет потенциал для роста стоимости акций на торгах после размещения, отметил источник агентства.
МТС-банк официально объявил о намерении выйти на IPO 12 апреля. За месяц до этого руководство кредитной организации одобрило проведение дополнительной эмиссии акций и решило подать заявление о листинге ценных бумаг на Московской бирже.
Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO МТС-банка может составить 15%, в марте говорил РБК председатель правления банка Илья Филатов. В дальнейшем возможно увеличение free-float, отмечал он.
По итогам допэмиссии доля главного акционера кредитной организации – МТС – сократится с 99,82 до 80,55%, подсчитали ранее в мобильном операторе. Совет директоров МТС поручил менеджменту продолжить мероприятия, направленные на дальнейшее снижение доли в банке. На текущий момент порог не определен.