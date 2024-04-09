МТС еще не определил порог снижения своей доли в МТС-банке
МТС рассматривает разные сценарии по уменьшению своей доли в дочернем МТС-банке. Точный порог пока не определен, заявил на форуме «Телеком 2024» главный исполнительный директор МТС Вячеслав Николаев.
Акции МТС в 16:32 мск торговались по 301,85 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня их стоимость снизилась на 0,71%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,17% и составил 3423,28 пункта, индекс телекоммуникаций снизился на 0,58% до 2257,09 п. С начала года котировки компании выросли на 21%, бенчмарки – на 10,46 и 26,34% соответственно.
Николаев уточнил, что конечная доля МТС в дочернем банке будет зависеть от многих факторов. Кредитная организация хорошо развивается, поэтому МТС рассматривает возможность приход стратега после первичного публичного размещения ее акций (IPO), добавил топ-менеджер.
«Мне кажется, что после подтверждения цены, которая будет в результате IPO, тут стратегии могут быть разные. Конкретно какого-то порога, который бы я видел – его нет. Посмотрим, будет очень сильно зависеть от ситуации. У нас все равно очень гармонично и хорошо развивается финтех», – добавил Николаев (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее председатель правления МТС Илья Филатов сообщил, что доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO МТС-банка может составить 15%. 13 марта руководство МТС-банка одобрило допэмиссию акций. В этот же день акционеры кредитной организации приняли решение о подаче заявления о листинге ценных бумаг на Московской бирже.
По итогам допэмиссии доля главного акционера кредитной организации – МТС – сократится с 99,82 до 80,55%, подсчитали ранее в мобильном операторе. Совет директоров МТС поручил менеджменту продолжить мероприятия, направленные на дальнейшее снижение доли в банке.