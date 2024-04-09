МТС еще не определил порог снижения своей доли в МТС-банке

«Мне кажется, что после подтверждения цены, которая будет в результате IPO, тут стратегии могут быть разные. Конкретно какого-то порога, который бы я видел – его нет. Посмотрим, будет очень сильно зависеть от ситуации. У нас все равно очень гармонично и хорошо развивается финтех», – добавил Николаев (цитата по «Интерфаксу»).