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МТС-Банк объявил ценовой диапазон IPO на Мосбирже

Ведомости

МТС-банк объявил ценовой диапазон первичного публичного размещения («IPO») на Московской бирже на уровне от 2350 руб. до 2500 руб. за акцию и начале приема заявок от инвесторов.

Ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации МТС-банка примерно от 70,6 млрд руб. до 75,1 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.

Базовый размер размещения составит 10 млрд руб. В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций в размере до 15% от базового размера размещения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Сбор заявок от инвесторов продлится до 25 апреля включительно. Торги акциями планируется начать 26 апреля под тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43. Акции будут включены в первый уровень листинга Московской биржи.

Среднегодовой темп роста кредитного портфеля банка в 2020–2023 гг. составил 39%, более чем вдвое опережал рынок в целом, отмечают в кредитной организации. Операционные доходы выросли на 45%. По итогам 2023 г. банк стал восьмым крупнейшим игроком в ключевом для себя сегменте необеспеченного розничного кредитования, а также вошел в топ-25 банков России по размеру активов, топ-27 банков по размеру капитала, топ-30 банков по чистой прибыли.

«IPO для банка станет следующим этапом в его развитии, который расширит его возможности по созданию клиентской ценности и масштабированию бизнеса», – прокомментировал председатель правления МТС-банка Илья Филатов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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