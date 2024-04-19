МТС-Банк объявил ценовой диапазон IPO на Мосбирже
МТС-банк объявил ценовой диапазон первичного публичного размещения («IPO») на Московской бирже на уровне от 2350 руб. до 2500 руб. за акцию и начале приема заявок от инвесторов.
Ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации МТС-банка примерно от 70,6 млрд руб. до 75,1 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.
Базовый размер размещения составит 10 млрд руб. В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций в размере до 15% от базового размера размещения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
Сбор заявок от инвесторов продлится до 25 апреля включительно. Торги акциями планируется начать 26 апреля под тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43. Акции будут включены в первый уровень листинга Московской биржи.
Среднегодовой темп роста кредитного портфеля банка в 2020–2023 гг. составил 39%, более чем вдвое опережал рынок в целом, отмечают в кредитной организации. Операционные доходы выросли на 45%. По итогам 2023 г. банк стал восьмым крупнейшим игроком в ключевом для себя сегменте необеспеченного розничного кредитования, а также вошел в топ-25 банков России по размеру активов, топ-27 банков по размеру капитала, топ-30 банков по чистой прибыли.
«IPO для банка станет следующим этапом в его развитии, который расширит его возможности по созданию клиентской ценности и масштабированию бизнеса», – прокомментировал председатель правления МТС-банка Илья Филатов.