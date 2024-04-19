МТС-Банк объявил ценовой диапазон IPO на Мосбирже

Среднегодовой темп роста кредитного портфеля банка в 2020–2023 гг. составил 39%, более чем вдвое опережал рынок в целом, отмечают в кредитной организации. Операционные доходы выросли на 45%. По итогам 2023 г. банк стал восьмым крупнейшим игроком в ключевом для себя сегменте необеспеченного розничного кредитования, а также вошел в топ-25 банков России по размеру активов, топ-27 банков по размеру капитала, топ-30 банков по чистой прибыли.