Intelion Data Systems приобрел оборудование для блокчейн на 1,4 млрд рублей

В настоящее время объем рынка майнинга в России составляет от 2 до 2,5 ГВт, из них 1,8 ГВт относится к промышленным майнерам, сказал директор ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. По его мнению, подход компании Intelion к диверсификации своей деятельности и созданию новых возможностей в сфере цифровой экономики является значимым шагом в развитии майнинговой отрасли. Он отметил прецедент перехода оператором майнинга от модели предоставления услуги хостинга к самостоятельной добыче цифровых активов. Это, на взгляд Безделова, открывает новые перспективы для развития блокчейн вычислений в России. Если развитие майнинга в промышленном секторе пойдет по правильному пути, то после 2025 г. налоговые сборы составят более 50 млрд руб. ежегодно, пояснил Безделов.