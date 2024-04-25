Intelion Data Systems приобрел оборудование для блокчейн на 1,4 млрд рублей
Оператор промышленного майнинга в России, группа компаний Intelion Data Systems сообщила о начале самостоятельной добычи цифровых активов с целью последующего экспорта. Для этого компания приобрела вычислительное оборудование для собственных блокчейн операций на сумму 1,4 млрд руб. Оно будет размещено в дата-центре компании в республике Хакасия.
Общая мощность дата-центра в Хакасии составляет 48 МВт. В дальнейшем компания планирует масштабировать это направление деятельности на свои другие площадки, расположенные в других регионах России.
Модель работы по данному направлению предполагает частичную продажу вычислительной мощности заинтересованным иностранным покупателям для покрытия операционных расходов. Также предусмотрено накопление цифровых активов на балансе юрлица, полученных от проведения собственных блокчейн операций для их последующей продажи на экспорт.
Компания отмечает, что данный подход является прецедентом, так как осуществление деятельности юрлицом по добыче цифровых активов на территории России будет проводиться с раскрытием всех показателей и отражением цифровых активов на балансе компании. Прогнозируемый объем налоговых поступлений от эксплуатации первой партии оборудования за два года составит более 500 млн. руб., отметили в компании.
Поставка оборудования будет проходить во II квартале 2024 г. После полного ввода в эксплуатацию первой партии вычислительная мощность составит 0,7 EH/s, что соответствует 0,11% от общемировой вычислительной мощности сети BTC. Intelion планирует увеличить свою долю до 1% в ближайшей перспективе, что будет сравнимо с вычислительной мощностью сети BTC, к примеру, генерируемой всеми майнерами Швеции.
В настоящее время объем рынка майнинга в России составляет от 2 до 2,5 ГВт, из них 1,8 ГВт относится к промышленным майнерам, сказал директор ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. По его мнению, подход компании Intelion к диверсификации своей деятельности и созданию новых возможностей в сфере цифровой экономики является значимым шагом в развитии майнинговой отрасли. Он отметил прецедент перехода оператором майнинга от модели предоставления услуги хостинга к самостоятельной добыче цифровых активов. Это, на взгляд Безделова, открывает новые перспективы для развития блокчейн вычислений в России. Если развитие майнинга в промышленном секторе пойдет по правильному пути, то после 2025 г. налоговые сборы составят более 50 млрд руб. ежегодно, пояснил Безделов.
Intelion Data Systems – промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования с 2017 г. Один из основных импортеров оборудования для блокчейн вычислений в Россию. Ключевой экспертизой компании также является строительство и эксплуатация дата-центров для энергоемкого вычислительного оборудования.