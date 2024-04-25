«Светофор групп» рассматривает возможность размещения «префов» на СПВБ
IT-компания «Светофор групп» рассматривает возможность публичного предложения привилегированных акций на Санкт-петербургской валютной бирже («СПВБ»). Об этом говорится в сообщении компании.
Компания может предложить инвесторам акции в количестве до 2 481 500 шт. В случае предложения цена акций будет устанавливаться после формирования книги заявок. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физлиц, а также для институциональных инвесторов, ожидает компания. По ее мнению, предложение позволит укрепить позиции компании на публичном рынке акционерного капитала, а также повысит ликвидность ее акций.
24 апреля СПВБ приняла решение о включении «префов» «Светофор групп» в список ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальнаой части списка) с 25 апреля.
Генеральный директор «Светофор групп» Артем Догаев считает, что публичное предложение привилегированных акций станет логичным шагом в развитии компании. Этот шаг позволит повысить капитализацию компании, снизить долговую нагрузку, реализовать намеченные планы по внедрению и масштабированию разработанных IT-продуктов. Среди них – в том числе, ввод в образовательный процесс новых IT-решений на базе технологий AR и VR, а также дальнейший запуск в эксплуатацию разработок по созданию автономного виртуального преподавателя на базе обученного генеративного ИИ и векторных баз данных образовательного контента.
«Светофор групп», резидент инновационного центра Сколково, аккредитованная IT-компания. «Светофор групп» с 2014 г. активно развивает инновационную ИТ-платформу, которая представляет собой полностью интерактивную систему онлайн-обучения водителей.
Ранее «Светофор групп» разместила обыкновенные акции на Московской бирже, торги ими начались 18 января 2021 г. Капитализация компании на тот момент составила 1,9-2,2 млрд руб. К размещению было предложено до 3,7 млн обыкновенных акций. Организатором размещения выступила компания «Универ капитал». «Светофор групп» был присвоен кредитный рейтинг ruВВ от агентства «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.