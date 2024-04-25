«Светофор групп» рассматривает возможность размещения «префов» на СПВБ

Компания может предложить инвесторам акции в количестве до 2 481 500 шт. В случае предложения цена акций будет устанавливаться после формирования книги заявок. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физлиц, а также для институциональных инвесторов, ожидает компания. По ее мнению, предложение позволит укрепить позиции компании на публичном рынке акционерного капитала, а также повысит ликвидность ее акций.