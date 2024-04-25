Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 17%
Группа ВТБ в I квартале 2024 г. заработала чистую прибыль в размере 122,4 млрд руб., что соответствует возврату на капитал 22,1%, отметил первый заместитель президента-председателя правления группы Дмитрий Пьянов.
Показатель снизился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ в отчетный период составил 22,1% по сравнению с 36,8% в I квартале 2023 г. на фоне увеличения собственных средств группы ввиду проведения двух эмиссий капитала в течение 2023 г.
Чистые операционные доходы до резервов в I квартале 2024 г. составили 269,9 млрд руб., сократившись г/г на 12,2%. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 12,5% г/г и составили 153,8 млрд руб. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 2,2% против 3,1% в аналогичный период годом ранее. Чистые комиссионные доходы выросли на 23,1% г/г и составили 51,7 млрд руб.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 марта сохранилась на исторически низком уровне и составила 3,2%. Это демонстрирует хорошее качество кредитного портфеля группы ВТБ, отмечается в пресс-релизе. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 165,5% (169,8% на 31 декабря 2023 г.).
Стоимость акций ВТБ в ходе торгов 25 апреля относительно закрытия торговой сессии 24 апреля особо не изменилась. Котировки по состоянию на 10:57 мск стоили 0,0234 руб. (+0,06%).