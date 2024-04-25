Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 17%

Чистые операционные доходы до резервов в I квартале 2024 г. составили 269,9 млрд руб., сократившись г/г на 12,2%. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 12,5% г/г и составили 153,8 млрд руб. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 2,2% против 3,1% в аналогичный период годом ранее. Чистые комиссионные доходы выросли на 23,1% г/г и составили 51,7 млрд руб.