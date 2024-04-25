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Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 17%

Ведомости

Группа ВТБ в I квартале 2024 г. заработала чистую прибыль в размере 122,4 млрд руб., что соответствует возврату на капитал 22,1%, отметил первый заместитель президента-председателя правления группы Дмитрий Пьянов.

Показатель снизился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ в отчетный период составил 22,1% по сравнению с 36,8% в I квартале 2023 г. на фоне увеличения собственных средств группы ввиду проведения двух эмиссий капитала в течение 2023 г.

Чистые операционные доходы до резервов в I квартале 2024 г. составили 269,9 млрд руб., сократившись г/г на 12,2%. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 12,5% г/г и составили 153,8 млрд руб. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 2,2% против 3,1% в аналогичный период годом ранее. Чистые комиссионные доходы выросли на 23,1% г/г и составили 51,7 млрд руб.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 марта сохранилась на исторически низком уровне и составила 3,2%. Это демонстрирует хорошее качество кредитного портфеля группы ВТБ, отмечается в пресс-релизе. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 165,5% (169,8% на 31 декабря 2023 г.).

Стоимость акций ВТБ в ходе торгов 25 апреля относительно закрытия торговой сессии 24 апреля особо не изменилась. Котировки по состоянию на 10:57 мск стоили 0,0234 руб. (+0,06%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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