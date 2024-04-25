/ Инвестиции

Акции «СПБ биржи» подешевели после выхода отчета за 2023 год

Ведомости

Акции «СПБ биржи» в ходе торгов 25 апреля на Московской бирже подешевели на 3,19% до 104,1 руб. (-2,25%).

По состоянию на мск 13:15 мск стоимость бумаг составила 104,1 руб. (-2,25%).

«СПБ биржа» опубликовала финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. Согласно результатам, чистая прибыль сократилась почти в три раз и составила 0,68 млрд руб. против 1,93 млрд руб. в аналогичный период 2022 г. Рентабельность по прибыли за период составила 9,37% против 24,90% в 2022 г.

Показатель EBITDA снизилась на 11,86% г/г и составил 2,56 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 35,3% против 37,47% годом ранее. Совокупный доход за 2023 г. сократился на 52,36% и составил 0,91 млрд руб.

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по ценным бумагам на «СПБ Бирже» в 2023 г. составил 2,87 трлн руб., что на 67,08% ниже, чем годом ранее.

Собственный капитал «СПБ биржи» в отчетный период увеличился на 4,56% до 20,95 млрд руб. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 3,31% против 10,10% по итогам 2022 г.

Совокупные активы компании составили 112,86 млрд руб., из них 53,59 млрд руб. – это неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам, которые будут выплачены по факту разблокировки активов.

Нематериальные активы возросли на 40,72% до 1,13 млрд руб. Рост этого показателя связан с вложениями в развитие IT-платформы компании, в т. ч. в создание инфраструктуры рынка ЦФА. Операционные доходы снизились на 6,44% и составили 7,24 млрд руб.

Объем торгов на «СПБ Бирже» в 2023 г. снизился в 3,1 раза по сравнению с показателем 2022 г. и составил 4,5 трлн руб. (из них 2,7 трлн руб. пришлось на сделки купли-продажи акций, депозитарных расписок и паев), сообщал Банк России в отчете за 2023 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных