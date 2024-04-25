Акции «СПБ биржи» подешевели после выхода отчета за 2023 год

«СПБ биржа» опубликовала финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. Согласно результатам, чистая прибыль сократилась почти в три раз и составила 0,68 млрд руб. против 1,93 млрд руб. в аналогичный период 2022 г. Рентабельность по прибыли за период составила 9,37% против 24,90% в 2022 г.