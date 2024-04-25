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Банк «Санкт-Петербург» выплатит финальные дивиденды за 2023 год

Ведомости

Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили выплату финальных дивидендов за 2023 год по обыкновенным и привилегированным акциям. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Общий размер доходов, начисленных по обыкновенным акциям, составит около 10,4 млрд руб., или 23,37 руб. на одну обыкновенную акцию. А общий размер доходов, начисленных по привилегированным акциям, составит около 4,4 млн руб., или 0,22 руб. на одну привилегированную акцию.

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 руб. на обыкновенную акцию и 0,44 руб. на привелигированную.

Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлено 6 мая.

Стоимость акций компании в ходе торгов на Мосбирже 25 апреля снизилась на 2% до 333,15 руб. за бумагу. По состоянию на 18:39 мск стоимость бумаг скорректировалась до 337,9 руб. (-0,59%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3439,76 пункта (+0,32%).

Ранее банк «Санкт-Петербург» сообщил, что в 2023 г. получил 47,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что близко к результату 2022 г. в 47,5 млрд руб. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 23% до 686,3 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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