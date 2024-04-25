Банк «Санкт-Петербург» выплатит финальные дивиденды за 2023 год

Ранее банк «Санкт-Петербург» сообщил, что в 2023 г. получил 47,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что близко к результату 2022 г. в 47,5 млрд руб. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 23% до 686,3 млрд руб.