Банк «Санкт-Петербург» выплатит финальные дивиденды за 2023 год
Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили выплату финальных дивидендов за 2023 год по обыкновенным и привилегированным акциям. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Общий размер доходов, начисленных по обыкновенным акциям, составит около 10,4 млрд руб., или 23,37 руб. на одну обыкновенную акцию. А общий размер доходов, начисленных по привилегированным акциям, составит около 4,4 млн руб., или 0,22 руб. на одну привилегированную акцию.
С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 руб. на обыкновенную акцию и 0,44 руб. на привелигированную.
Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлено 6 мая.
Ранее банк «Санкт-Петербург» сообщил, что в 2023 г. получил 47,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что близко к результату 2022 г. в 47,5 млрд руб. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 23% до 686,3 млрд руб.