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Менеджмент НЛМК одобрил замещение выпуска долларовых евробондов

Ведомости

Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) утвердил замещение выпуска долларовых еврооблигаций с погашением осенью 2024 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

НЛМК планирует заместить локальными облигациями 500 000 евробондов. Общая стоимость выпуска составляет $500 млн, стоимость одной ценной бумаги – $1000, купонная доходность – 4%. Срок погашения бондов установлен на 21 сентября.

Оплата локальных облигаций при размещении будет осуществляться за счет евробондов из расчета 1:1. В замещении могут участвовать владельцы иностранных бумаг, учитываемых российскими депозитариями.

В ноябре 2023 г. менеджмент НЛМК утвердил планы по замещению двух выпусков еврооблигаций, номинированных в долларах и евро. Оба выпуска будут погашены в 2026 г. В декабре комбинат заместил около 55% долларовых евробондов общей стоимостью около $276 млн. Бумаги, номинированные в евро, НЛМК пока не заместил.

Из отчета НЛМК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. следует, что чистая прибыль предприятия выросла на 25,8% год к году до 209,4 млрд руб. Выручка по итогам года достигла 933,4 млрд руб. – на 3,6% выше, чем за 2022 г. Общий долг комбината на конец 2023 г. составил 92,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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