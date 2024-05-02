Менеджмент НЛМК одобрил замещение выпуска долларовых евробондов
Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) утвердил замещение выпуска долларовых еврооблигаций с погашением осенью 2024 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
НЛМК планирует заместить локальными облигациями 500 000 евробондов. Общая стоимость выпуска составляет $500 млн, стоимость одной ценной бумаги – $1000, купонная доходность – 4%. Срок погашения бондов установлен на 21 сентября.
Оплата локальных облигаций при размещении будет осуществляться за счет евробондов из расчета 1:1. В замещении могут участвовать владельцы иностранных бумаг, учитываемых российскими депозитариями.
В ноябре 2023 г. менеджмент НЛМК утвердил планы по замещению двух выпусков еврооблигаций, номинированных в долларах и евро. Оба выпуска будут погашены в 2026 г. В декабре комбинат заместил около 55% долларовых евробондов общей стоимостью около $276 млн. Бумаги, номинированные в евро, НЛМК пока не заместил.
Из отчета НЛМК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. следует, что чистая прибыль предприятия выросла на 25,8% год к году до 209,4 млрд руб. Выручка по итогам года достигла 933,4 млрд руб. – на 3,6% выше, чем за 2022 г. Общий долг комбината на конец 2023 г. составил 92,5 млрд руб.