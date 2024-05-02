Менеджмент НЛМК одобрил замещение выпуска долларовых евробондов

Из отчета НЛМК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. следует, что чистая прибыль предприятия выросла на 25,8% год к году до 209,4 млрд руб. Выручка по итогам года достигла 933,4 млрд руб. – на 3,6% выше, чем за 2022 г. Общий долг комбината на конец 2023 г. составил 92,5 млрд руб.