Выручка НЛМК по МСФО в 2023 году увеличилась на 4%
Производитель стальной продукции группа «НЛМК» отчиталась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г.
Чистая прибыль составила 209,373 млрд руб., что на 25,8% больше, чем в 2022 г. В 2022 г. прибыль составила 166,441 млрд руб., в 2021 г. – 371,653 млрд руб.
Выручка группы за отчетный период выросла на 3,6%, достигнув 933,435 млрд руб., в сравнении с 2022 г. (900,823 млрд руб.) и 1,029 трлн руб. в 2021 г.
Валовая прибыль за 2023 г. выросла на 9,3%, до 379,741 млрд руб. (по сравнению с 347,335 млрд руб. в 2022 г). Прибыль, приходящаяся на акционеров, за отчетный период составила 209,031 млрд руб.
Общий долг группы к концу 2023 г. составил 92,5 млрд руб.
Ранее в апреле совет директоров НЛМК рекомендовал собранию акционеров компании утвердить дивиденды за 2023 г. в размере 23,45 руб. на акцию. Дату отсечки рекомендуется установить на 27 мая. С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций НЛМК может составить 10,4%.
Акции «НЛМК» по состоянию на закрытие основной торговой сессии 15 апреля стоили 228,98 руб. С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций НЛМК может составить 10,2%.