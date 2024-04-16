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Выручка НЛМК по МСФО в 2023 году увеличилась на 4%

Ведомости

Производитель стальной продукции группа «НЛМК» отчиталась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. 

Чистая прибыль составила 209,373 млрд руб., что на 25,8% больше, чем в 2022 г. В 2022 г. прибыль составила 166,441 млрд руб., в 2021 г. – 371,653 млрд руб.

Выручка группы за отчетный период выросла на 3,6%, достигнув 933,435 млрд руб., в сравнении с 2022 г. (900,823 млрд руб.) и 1,029 трлн руб. в 2021 г.

Валовая прибыль за 2023 г. выросла на 9,3%, до 379,741 млрд руб. (по сравнению с 347,335 млрд руб. в 2022 г). Прибыль, приходящаяся на акционеров, за отчетный период составила 209,031 млрд руб.

Общий долг группы к концу 2023 г. составил 92,5 млрд руб.

Ранее в апреле совет директоров НЛМК рекомендовал собранию акционеров компании утвердить дивиденды за 2023 г. в размере 23,45 руб. на акцию. Дату отсечки рекомендуется установить на 27 мая. С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций НЛМК может составить 10,4%.

Акции «НЛМК» по состоянию на закрытие основной торговой сессии 15 апреля стоили 228,98 руб. С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций НЛМК может составить 10,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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