Котировки НЛМК взлетели на 4,45% после рекомендации по выплате дивидендов
Котировки Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) подскочили на 4,45% после объявления рекомендации совета директоров предприятия по выплате дивидендов за 2023 г. Максимально стоимость акций НЛМК поднималась до 225,94 руб.
К закрытию основной торговой сессии рыночная цена бумаг скорректировалась до 224,58 руб. По сравнению с котировками на закрытии предыдущего дня она увеличилась на 3,86%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,73% до 3439,11 пункта, индекс металлов и добычи прибавил 1,5% и составил 8984,87 п. С начала года бенчмарки увеличились на 10,97 и 15,61% соответственно, котировки компании – на 25,11%.
Совет директоров НЛМК рекомендовал собранию акционеров компании утвердить дивиденды за 2023 г. в размере 23,45 руб. на акцию, следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Дату отсечки планируется установить на 27 мая. С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций НЛМК может составить 10,4%.
Консолидированные результаты НЛМК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. пока не раскрывались. Из бухгалтерского отчета компании за период следует, что чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2023 г. составила 221,5 млрд руб. и выросла по сравнению с 2022 г. на 15,5%.
Выручка НЛМК в 2023 г. составила 698,9 млрд руб. и увеличилась с 2022 г. на 5,5%. За год комбинат повысил прибыль от продаж в 4,6 раза до 127,8 млрд руб. Базовая прибыль на акцию по РСБУ по итогам года составила 37 руб.