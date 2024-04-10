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Котировки НЛМК взлетели на 4,45% после рекомендации по выплате дивидендов

Ведомости

Котировки Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) подскочили на 4,45% после объявления рекомендации совета директоров предприятия по выплате дивидендов за 2023 г. Максимально стоимость акций НЛМК поднималась до 225,94 руб.

К закрытию основной торговой сессии рыночная цена бумаг скорректировалась до 224,58 руб. По сравнению с котировками на закрытии предыдущего дня она увеличилась на 3,86%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,73% до 3439,11 пункта, индекс металлов и добычи прибавил 1,5% и составил 8984,87 п. С начала года бенчмарки увеличились на 10,97 и 15,61% соответственно, котировки компании – на 25,11%.

Совет директоров НЛМК рекомендовал собранию акционеров компании утвердить дивиденды за 2023 г. в размере 23,45 руб. на акцию, следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Дату отсечки планируется установить на 27 мая. С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций НЛМК может составить 10,4%.

Консолидированные результаты НЛМК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. пока не раскрывались. Из бухгалтерского отчета компании за период следует, что чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2023 г. составила 221,5 млрд руб. и выросла по сравнению с 2022 г. на 15,5%. 

Выручка НЛМК в 2023 г. составила 698,9 млрд руб. и увеличилась с 2022 г. на 5,5%. За год комбинат повысил прибыль от продаж в 4,6 раза до 127,8 млрд руб. Базовая прибыль на акцию по РСБУ по итогам года составила 37 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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