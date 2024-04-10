Котировки НЛМК взлетели на 4,45% после рекомендации по выплате дивидендов

К закрытию основной торговой сессии рыночная цена бумаг скорректировалась до 224,58 руб. По сравнению с котировками на закрытии предыдущего дня она увеличилась на 3,86%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,73% до 3439,11 пункта, индекс металлов и добычи прибавил 1,5% и составил 8984,87 п. С начала года бенчмарки увеличились на 10,97 и 15,61% соответственно, котировки компании – на 25,11%.