Акции «М.Видео-Эльдорадо» отреагировали ростом на выход отчета за I квартал

Финансовый директор группы Анна Гарманова отметила, что в связи с улучшением операционных показателей, показатель долговой нагрузки net debt/EBITDA на конец I квартала 2024 г. находится на умеренном уровне, существенно более низком, чем за сопоставимый период 2023 г. В 2024 г. ожидается дальнейшее его снижение.