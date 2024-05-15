Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Акции «М.Видео-Эльдорадо» отреагировали ростом на выход отчета за I квартал

Ведомости

Акции «М.Видео-Эльдорадо» подорожали на 1,8% до 192 руб. на открытии торгов 15 мая. Котировки отреагировали ростом после публикации операционных результатов компании за I квартал.

По состоянию на 11:12 мск стоимость бумаг составила 189,1 руб. (+0,32%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3468,05 пункта (+0,12%).

Общие продажи (GMV) группы в I квартале 2024 г. выросли на 18% г/г до 131 млрд руб. Общие онлайн-продажи компании увеличились до 98 млрд руб. (+24%), составив 75% от GMV группы.

Трафик, включая онлайн и магазины, в отчетный период составил около 300 млн посещений, при сохранившемся росте конверсии в покупку. Рост количества новых клиентов в годовом выражении составил более 7%.

Продажи на собственном маркетплейсе электроники выросли в I квартале 2024 г. на 33% г/г на фоне продолжающего роста количества селлеров и расширения доступного ассортимента.

Группа открыла 15 новых магазинов компактного формата в 14 городах России от Москвы до Владивостока. Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» на конец марта 2023 г. составила 1245 магазинов всех форматов в 373 городах России. В 2024 г. ожидается открытие не менее 100 магазинов «М.Видео», преимущественно компактного формата.

Финансовый директор группы Анна Гарманова отметила, что в связи с улучшением операционных показателей, показатель долговой нагрузки net debt/EBITDA на конец I квартала 2024 г. находится на умеренном уровне, существенно более низком, чем за сопоставимый период 2023 г. В 2024 г. ожидается дальнейшее его снижение.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных