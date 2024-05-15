Акции «М.Видео-Эльдорадо» отреагировали ростом на выход отчета за I квартал
Акции «М.Видео-Эльдорадо» подорожали на 1,8% до 192 руб. на открытии торгов 15 мая. Котировки отреагировали ростом после публикации операционных результатов компании за I квартал.
По состоянию на 11:12 мск стоимость бумаг составила 189,1 руб. (+0,32%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3468,05 пункта (+0,12%).
Общие продажи (GMV) группы в I квартале 2024 г. выросли на 18% г/г до 131 млрд руб. Общие онлайн-продажи компании увеличились до 98 млрд руб. (+24%), составив 75% от GMV группы.
Трафик, включая онлайн и магазины, в отчетный период составил около 300 млн посещений, при сохранившемся росте конверсии в покупку. Рост количества новых клиентов в годовом выражении составил более 7%.
Продажи на собственном маркетплейсе электроники выросли в I квартале 2024 г. на 33% г/г на фоне продолжающего роста количества селлеров и расширения доступного ассортимента.
Группа открыла 15 новых магазинов компактного формата в 14 городах России от Москвы до Владивостока. Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» на конец марта 2023 г. составила 1245 магазинов всех форматов в 373 городах России. В 2024 г. ожидается открытие не менее 100 магазинов «М.Видео», преимущественно компактного формата.
Финансовый директор группы Анна Гарманова отметила, что в связи с улучшением операционных показателей, показатель долговой нагрузки net debt/EBITDA на конец I квартала 2024 г. находится на умеренном уровне, существенно более низком, чем за сопоставимый период 2023 г. В 2024 г. ожидается дальнейшее его снижение.