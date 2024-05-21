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Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за 2023 год

Ведомости

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 19,49 руб. на одну акцию.

Акции «Газпромнефти» в ходе торгов 21 мая подорожали на 1,7% до 764,95 руб. По состоянию на 16:50 мск их стоимость составила 757 руб. (+0,66%).

Общий размер годовых дивидендов по результатам деятельности «Газпром нефти» в 2023 г. составил 102,43 руб. на одну обыкновенную акцию с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 г. в размере 82,94 руб. на одну обыкновенную акцию.

Совет директоров также предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2024 г.

Он также предложил установить срок выплат дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 19 июля, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 9 августа.

Общее годовое собрание акционеров «Газпром нефти», на котором обсудят вопрос выплат, состоится 26 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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