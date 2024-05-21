Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за 2023 год

Общий размер годовых дивидендов по результатам деятельности «Газпром нефти» в 2023 г. составил 102,43 руб. на одну обыкновенную акцию с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 г. в размере 82,94 руб. на одну обыкновенную акцию.