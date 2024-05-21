Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за 2023 год
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 19,49 руб. на одну акцию.
Акции «Газпромнефти» в ходе торгов 21 мая подорожали на 1,7% до 764,95 руб. По состоянию на 16:50 мск их стоимость составила 757 руб. (+0,66%).
Общий размер годовых дивидендов по результатам деятельности «Газпром нефти» в 2023 г. составил 102,43 руб. на одну обыкновенную акцию с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 г. в размере 82,94 руб. на одну обыкновенную акцию.
Совет директоров также предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2024 г.
Он также предложил установить срок выплат дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 19 июля, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 9 августа.
Общее годовое собрание акционеров «Газпром нефти», на котором обсудят вопрос выплат, состоится 26 июня.